Andrea Llosa confirma que no va más en Panamericana TV: ¿Cuál es el motivo de su salida?

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Andrea Llosa confirmó su salida de Panamericana Televisión hace unas horas, a pesar de que su programa había iniciado hace apenas tres meses. Fue la misma conductora quien dio la noticia a través de redes sociales, dando así por terminado su espacio 'La verdad a prueba' y adelantándose a la primicia que iba a dar un canal de streaming.

Andrea Llosa se va de Panamericana TV

Todo empezó cuando el podcast 'Show.pe' anunció que tenía una nueva primicia sobre una figura televisiva que se quedaba sin proyectos. Supuestamente, lo iban a revelar en el programa de este viernes 1 de mayo. Sin embargo, Andrea se adelantó y comentó en la publicación, confirmando que se trataba de ella. "Soy yo" , dijo, para luego publicar también el mismo mensaje en redes sociales y agregar: "Siempre confirmando mis propias primicias".

Cabe resaltar que, hasta el momento, Andrea Llosa no ha dado detalles sobre su salida de 'la esquina de la televisión', pero ya llama poderosamente la atención que su programa haya sido dado de baja, ya que se había estrenado en febrero de este año.

Andrea Llosa no va más en Panamericana

Por otro lado, el podcast que iba a anunciar su salida anunció previamente cuál sería el motivo por el que el espacio no va más. "Lamentablemente, se despide de las pantallas de televisión a menos de tres meses de haber estrenado. Nunca llegó a los 3 puntos de rating 'La verdad a prueba' de Andrea Llosa. Se despide de la programación mañana", dijo el conductor John Cano.

Finalmente, se informó que Andrea le dirá adiós a su público este viernes 1 de mayo, cuando se emitirá su último programa por la señal de Panamericana TV, ya que el último día que grabó habría sido este jueves 30 de abril.

Andrea se fue de ATV hace unos meses

En enero del 2026 y tras 14 años al aire con 'Nunca Más' y más de seis con 'Andrea', la periodista cerró ciclos que marcaron la agenda social y familiar, agradeciendo el apoyo del público. Andrea Llosa, a través de sus redes sociales, precisamente en su cuenta oficial de Instagram, reveló que era el momento de decirle adiós al canal ATV en el aire de forma ininterrumpida.

Por medio de un video, sorprendió a sus seguidores, especialmente con el conmovedor mensaje que lo acompañó, donde daba detalles sobre esta inesperada decisión que marcaría una nueva etapa en su vida y la posibilidad de nuevos proyectos en su carrera profesional. Como era de esperarse, no evitó mostrarse agradecida con todo el equipo que la ayudó con sus programas y el cariño de sus televidentes.

Con su salida de Panamericana TV, Andrea Llosa cierra una etapa breve pero comentada en la televisión peruana. Su programa no logró consolidarse en rating, pero generó conversación en redes. Ahora, la conductora deja abierta la posibilidad de nuevos proyectos, mientras su público espera su próximo paso profesional con expectativa.