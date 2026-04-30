Paul Michael tilda de "manipuladora" a Pamela López y ella tiene INESPERADA reacción

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿La relación de Paul Michael y Pamela López en la 'cuerda floja'? El cantante tildó de "manipuladora" a la ex de Christian Cueva durante una discusión en 'La Granja VIP' y ella tiene una inesperada reacción en el programa: ¡rompió en llanto!

Paul Michael acusó a Pamela López de ser "manipuladora"

Momentos de tensión se vivieron en los últimos días en 'La Granja VIP'. Pese a que al ingresar al reality se veían más enamorados que nunca, todo parecería indicar que surgen algunos problemas en la relación de Pamela López y Paul Michael y uno de ellos se evidenció en las últimas horas.

El conflicto se originó cuando la trujillana se negó a tener intimidad con el cantante dentro del reality, con el argumento de que no se sentía cómoda porque todos podían verla, en especial sus hijos. Esas declaraciones molestaron a Paul Michael, quien rápidamente comenzó con los reproches por la negativa.

En medio de la discusión, el salsero tildó de "manipuladora" a Pamela López por recurrir a situaciones pasadas para justificar sus desacuerdos.

"Si estás hablando de eso, voy a hablarlo para que se entienda mejor", indicó la aún esposa de Christian Cueva en el reality, pero Paul interrumpió, acusándola de cambiar la situación y de intentar incorporar otros temas en el altercado. "Manipulas de esta manera, porque ya vas a meter más cosas".

Esa frase fue la "gota que derramó el vaso" y que hiciera que Pamela 'explotara' en vivo en 'La Granja VIP', contra su pareja exigiéndoles respeto: "¿Por qué me ofendes? ¿Por qué metes la palabra manipulación?".

Pamela López rompe en llanto por incómodo pedido

Pero no todo quedó ahí, ya que Pamela López, tras ver que Paul no podía comprender su postura exclamó: "Es que eres una mier** cuando te comportas como una mier**, porque hablas...". Más tarde, cuando se encontró en el cuarto con Mónica Torres, la trujillana se desahogó y rompió en llanto por sentirse frustrada ante los problemas que tiene con el joven cantante.

La popular 'KittyPam' indicó que las palabras de Paul Michael la lastimaban y que si no quería intimar con él era porque sentía vergüenza al ser consciente de que son observados todo el tiempo en 'La Granja VIP'.

"Me entrevera las palabras y me duele la cabeza porque no encuentro la forma, siempre utiliza manipulación, cámaras, me enferma con eso con su speach. Me lastima porque ayer, quiere estar tocándome y eso, no es que no quiera, tengo un poco de vergüenza, de pudor. No quiero que me vean que me está agarrando, tal vez para otras personas, pero todavía me cuesta", sostuvo.

Pamela López llora frente a Monica por Paul Michael. Fuente: Instarándula pic.twitter.com/LltvX8hQ0r — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) April 30, 2026

Paul Michael y Pamela vuelven a protagonizar un tenso momento en 'La Granja VIP'. El salsero tildó de "manipuladora" a la influencer tras negarse a tener intimidad y ella no puede evitar romper en llanto por la situación en su relación.