Lucía de la Cruz revela su historial amoroso a sus 72 años: "Tuve 162 enamorados, pero nadie me tocaba"

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lucía de la Cruz es una de las cantantes criollas más reconocidas del Perú y también ha sido polémica por sus relaciones sentimentales a lo largo de su vida. Recientemente, la intérprete reveló que ha sido muy enamoradiza desde joven y que, a sus 72 años, ha tenido en total 162 enamorados. Sin embargo, siempre ha sabido mantener los límites y el respeto en sus relaciones.

Lucía de la Cruz, la eterna enamorada

La intérprete de los temas 'Perdón por adorarte' y 'Quiero que estés conmigo' se confesó en una íntima entrevista para un pódcast local y, en medio de la conversación, fue consultada sobre cuántos enamorados ha tenido a lo largo de su vida. La respuesta dejó sorprendida a la entrevistadora, ya que se trataba de un número significativo.

" 162 enamorados . O sea, el lunes era Miguel, el martes era Renzo, el miércoles Santiago y así sucesivamente. Pero nadie me tocaba, porque mi mamá me decía: de acá para acá, todo; de acá para acá, nada ", dijo para el pódcast 'Café con la Chévez'.

La criolla fue clara al afirmar que siempre supo mantener la cordura en su etapa de adolescencia, que fue cuando vivió sus primeros enamoramientos. Según dijo, era una apasionada del amor romántico y sus relaciones se basaban en caminar de la mano con su enamorado y darle un beso en la mejilla.

"Yo tenía 12, 13 años y los amiguitos míos eran de tomarnos de la mano, caminar de la mano y ya éramos novios, así un besito en la mejilla nos despedíamos y así comencé a contar mis novios", agregó.

Lucía recuerda con cariño a sus exparejas

Por otro lado, Lucía explicó que, a lo largo de su vida, ha tenido un amplio historial amoroso y, afortunadamente, siempre se ha llevado bien con sus parejas y con las familias de ellos. Incluso recordó a algunas de sus suegras y a familiares cercanos, quienes en su momento fueron personas muy especiales en su vida.

"Todos han sido muy lindos conmigo y, cuando ya he crecido y me he comprometido con alguien, mis suegras —que en paz descansen—, Chela, la abuela de mi hijo Michel Loli; la abuela de Xiomara, Esperanza; y mis otras suegras que están vivas, algunas, me tienen mucho cariño. Saben que a sus hijos nunca los traté mal", sentenció.

De esta manera, Lucía de la Cruz reafirma su personalidad apasionada al hablar de su vida amorosa. Aunque tuvo numerosas relaciones, destaca que siempre priorizó el respeto y los valores inculcados por su familia, dejando en claro que sus romances estuvieron marcados por la inocencia, el cariño y una conexión emocional sincera.