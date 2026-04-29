¿Dueña de todo? Xiomy Kanashiro sorprende al decir que la casa de Jefferson Farfán ahora también es suya

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Xiomy Kanashiro ha despertado la curiosidad del público al afirmar que la casa de Jefferson Farfán actualmente también es suya, ya que vive allí junto al exfutbolista. La modelo hizo esta confesión en medio de una conversación con sus compañeros de programa, y todos quedaron sorprendidos por el nivel de confianza que tiene al hacer una afirmación de ese calibre.

Xiomy se adjudica la propiedad de la casa de Farfán

Todo ocurrió en la más reciente edición del programa 'América Hoy', donde Xiomy es conductora. En medio de la conversación con sus compañeros, Edson le recordó a la modelo que en diversas oportunidades les habría prometido que haría una parrillada en su casa, y hasta el momento no se ha concretado. Fiel a su estilo, le preguntó el motivo por el que aún no ha cumplido con el equipo.

"Una situación a mí me incomoda y nos incomoda a todo el equipo de 'América Hoy'. Tres veces nos ha dicho: 'Ay, que sí, que en mi casa va a ser la parrillada'. Xiomy Kanashiro prometió hacernos una parrillada a todo el elenco de 'América Hoy'. ¿Xiomy, qué pasa? ¿No tienes para la carne? ¿Ponemos cuota?", dijo Edson.

Lejos de sentirse ofuscada, Xiomy respondió con tranquilidad y aseguró que la parrillada se dará sí o sí, solo que deben hacerse coordinaciones con todo el equipo del programa para acordar el día específico en el que se llevará a cabo.

"No te preocupes, yo te voy a dar muy buena carne", contestó. "Pero por supuesto. Estoy esperando que toda la producción me diga el día para yo poder separar", dijo Kanashiro.

Enseguida, Janet Barboza intervino en la conversación para comentarle a Xiomy que no debería sentirse tan obligada a cumplir con la parrillada, teniendo en cuenta que esta se llevaría a cabo en la casa de Jefferson Farfán, donde actualmente vive. Es aquí donde la bailarina hizo una fuerte aclaración, asegurando que actualmente esa también es su casa y que tendría poder de decisión.