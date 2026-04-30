Destacado actor de 'Misión Imposible' y 'Pulp Fiction' fue hospitalizado: ¿Cuál es su actual estado de salud?

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gran preocupación ha causado en el entorno de Hollywood la noticia de que un reconocido actor que ganó popularidad con sus participaciones en las películas 'Misión Imposible' y 'Pulp Fiction' tuvo que ser intervenido de emergencia en un centro de salud de una de las ciudades más representativas de Estados Unidos.

Destacado actor es hospitalizado: ¿De quién se trata?

El último miércoles 29 de noviembre se reportó que la estrella de Hollywood estadounidense Ving Rhames fue hospitalizado de forma urgente. Según ha trascendido sufrió un colapso mientras se encontraba comiendo con su familia en un restaurante Granville de Los Ángeles lo que activó una respuesta de emergencia médica y su traslado inmediato a un hospital.

Este incidente, fue reportado inicialmente por el medio TMZ que, en conversación con el representante del artista de 66 años, este indicó que la estrella norteamericana fue víctima requirió que sea atendido por paramédicos tras perder el conocimiento en su mesa.

Cabe indicar que, el personal de salud evaluó y atendió al actor previo a trasladarlo a un centro médico, en un caso descrito oficialmente como una "condición médica no confirmada", según declaraciones recogidas por Entertainment Weekly (EW).

Además, se ha declarado que la llamada de emergencia que se realizó al Departamento de Bomberos de Los Ángeles fue a la 1:40 p.m. aproximadamente. La noticia ha generado gran conmoción en sus seguidores quienes esperan que el intérprete escénico pueda encontrarse estable.

Así informó TMZ sobre Ving Rhames

Esto se sabe sobre su estado de salud

De acuerdo con el reporte que ha recibido TMZ por parte del equipo de Ving Rhames, señaló que se creía que el actor "tuvo un episodio por calor", sin embargo, no se precisó un diagnóstico definitivo al momento del traslado hospitalario.

Horas después, uno de los representantes del actor ha mencionado que fue dado de alta y se dirigió a su casa, en condiciones estables. "Se siente bien" y "bromeaba al salir del hospital", indicó la misma fuente.

"Hablé con el señor. Rhames por teléfono poco después y desde entonces, y sonaba como siempre", afirmó el representante a Entertainment Weekly . "Hizo un comentario gracioso", añadió el allegado del norteamericano.

¿Quién es Ving Rhames?

Ving Rhames es ampliamente conocido por interpretar a Luther Stickell en las ocho películas de la saga de 'Misión Imposible'. También ganó popularidad con otros papeles destacados, incluyendo uno en 'Pulp Fiction', de Quentin Tarantino y otro en el éxito de terror de los 90 'La escalera de Jacob'.

Tras reportarse que tuvo que ser hospitalizado luego de desvanecerse en un restaurante de Los Ángeles por un aparente golpe de calor, el actor Ving Rhames, de 66 años, preocupó a sus seguidores, pero según uno de sus representantes ya se encuentra estable y fue dado de alta.