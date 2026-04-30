Onelia Molina revela si perdonaría la infidelidad de Mario Irivarren tras ampay: "Yo quiero muchísimo a su familia"

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Onelia Molina estuvo en el ojo de la tormenta durante varias semanas debido al polémico ampay que protagonizó Mario Irivarren cuando aún estaba de novia con ella. Tras su ruptura definitiva, la chica reality ha vuelto a ser consultada sobre la posibilidad de aceptar un perdón sincero por parte de su expareja, desatando así rumores de una posible reconciliación.

¿Onelia regresará con Mario Irivarren?

La integrante de Esto es Guerra fue abordada por las cámaras de un programa de espectáculos para consultarle directamente cuál era la relación actual que mantiene con Mario. A pesar de que no quiso referirse directamente a él, siempre mostró una actitud positiva y una sonrisa frente a las cámaras.

Sin embargo, su silencio se rompió al momento de hablar sobre la familia de su expareja, a quienes dijo que considera muchísimo. "Yo quiero muchísimo a su familia. El cariño, el aprecio y el respeto hacia la familia no se irán nunca", dijo muy convencida de sus palabras.

En otro momento de la conversación, el reportero le preguntó directamente si le había enviado un mensaje por privado a Mario por su cumpleaños, que se celebró hace unos días. Onelia no respondió directamente la pregunta, pero esbozó una sonrisa, lo cual generó mucha curiosidad entre sus seguidores, ya que podría haber un nuevo acercamiento entre ambos.

Finalmente, la modelo fue consultada directamente sobre la posibilidad de perdonar a Mario. "Si en algún momento Mario quiere acercarse a ti y, de repente, quiere pedirte unas disculpas de corazón, no para regresar, sino para perdonar", le preguntaron, pero ella optó por no responder y abandonó el lugar de inmediato.

¿Mario quiere cerrar ciclos con Onelia?

El conductor de 'La Manada' se ha mantenido alejado de los medios de comunicación en las últimas semanas para evitar hacer declaraciones sobre su ruptura. Tras el escándalo, Mario solo se limitó a trabajar en su pódcast y en sus proyectos personales, ya que no estaba como participante en 'Esto es guerra'.

Sin embargo, hace unos días hizo una aparición pública, debido a que asistió a la inauguración de un nuevo emprendimiento que tiene junto a Mario Hart. Los reporteros de un programa de espectáculos aprovecharon su presencia para abordarlo y preguntarle directamente sobre su expareja.

Ante la insistencia de los hombres de prensa, quienes le preguntaban sobre un posible cierre de ciclos con Onelia, Mario recordó que siempre ha mantenido sus opiniones respecto a su vida personal en estricto privado.

Es así que, por ahora, Onelia Molina prefiere mantener el silencio y no dar pistas claras sobre su vínculo con Mario Irivarren. Sin embargo, sus gestos y declaraciones siguen alimentando las especulaciones. El tiempo dirá si hay espacio para un acercamiento o si ambos continuarán definitivamente por caminos separados.