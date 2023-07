Magaly Medina arremete contra mañoso que realizó tocamientos indebidos a Gabriela Serpa en discoteca de Paiján

La conductora del programa Magaly TV La Firme, Magaly Medina, no dudó en mostrar su solidaridad con la actriz cómica Gabriela Serpa, tras ser víctima de tocamientos indebidos por parte de un mañoso cuando ella brindaba un show nocturno en una discoteca de Paiján.

"La urraca" fiel a su estilo expuso el caso de Gabriela Serpa en su horario estelar, y a la vez arremetió contra el agresor y los productores del evento, que no tomaron cartas en el asunto y solo se "dignaron" en emitir un comunicado, librándose de responsabilidades ante lo sucedido con la joven actriz.

Las críticas fueron duras, pero llenas de realismo en el mundo en el que vive una mujer en la actualidad. Se está "normalizando" el hecho de la hegemonía del varón sobre la mujer y la capacidad de ser juzgada por el tipo de vestimenta o actuar de la misma.

"El hecho de que tú lleves una minifalda o ponerte un short o una ropa apretadita no le da derecho a nadie de meterte la mano. No estamos autorizando a que nos violen, ¡no! Eso es algo que no podemos normalizar", sentenció.