Magaly Medina demuestra que sí cumple con su servicio comunitario y sorprende con confesión

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a llamar la atención, esta vez no por alguna crítica desde su programa, sino por mostrar parte del servicio comunitario que viene realizando. La conductora aprovechó para hacer una peculiar confesión.

Magaly muestra cumple su servicio comunitario

Como se sabe, Magaly Medina fue duramente cuestionada por un supuesto incumplimiento de su servicio comunitario.

Ante ello, la conductora de televisión demostró ante la justicia que continúa cumpliendo con su condena de dos años y ocho meses de pena privativa de la libertad, convertida en 138 jornadas de trabajo social.

En medio de este contexto, la popular 'Urraca' decidió dejar constancia de que sí viene asistiendo a sus jornadas.

Para ello, grabó un video que posteriormente compartió en TikTok desde una oficina de la Parroquia Nuestra Señora de Loreto, ubicada en Surquillo. Pero fiel a su estilo, Magaly no se limitó a mostrar el lugar donde realiza su servicio comunitario.

La periodista aprovechó las imágenes para hablar sobre su particular forma de vestir y aclarar que, aunque muchos puedan imaginarla siempre producida, durante sus jornadas apuesta por prendas mucho más cómodas.

"Les cuento, estoy en mi servicio comunitario y ustedes creerán que todo el día ando súper emperifollada... Bueno, esto es un polo de algodón básico, este es un pantalón fresco tipo cargo en una tela denim. Bien ligerito, súper cómodo. Y también zapatillas", contó.

Magaly y su peculiar confesión sobre sus joyas

Luego, la conductora mostró otro detalle de su apariencia que, según contó, no suele dejar de lado ni siquiera cuando realiza trabajo social.

Magaly apareció con el cabello recogido y poco maquillaje, pero mantuvo un elemento que considera indispensable en su día a día: los aretes.

"Moñito sin casi nada de maquillaje... yo no puedo salir de mi casa sin aretes, siento que algo me falta. Yo soy como arbolito de Navidad, sin las joyas no puedo, hasta para ir a trabajar igual", agregó Magaly Medina.

El video rápidamente generó reacciones entre sus seguidores. Algunos usuarios respaldaron a la conductora y destacaron que mostrara cómo viene cumpliendo con su deber. "Magaly, cómoda para cumplir con tu deber", escribió uno de ellos.

Otros también aprovecharon para dejarle mensajes de apoyo: "Muy bien, Magaly. Así se habla para que le arda a quien te critica. Bendiciones", comentaron sus fans.

Sin embargo, sus detractores tampoco dejaron pasar la oportunidad para cuestionar la publicación de la 'Urraca'.

Así, Magaly Medina demostró que sí cumple con su servicio comunitario al mostrar parte de su jornada en Surquillo. Además, sorprendió al revelar que, pese a su look cómodo, no puede salir sin sus joyas.