Ministros del Interior y Salud viajarán a El Salvador y encargarán sus despachos a otros sectores

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Los ministros del Interior, César Astudillo Salcedo, y de Salud, Luis Williams Dyer Fernández, fueron autorizados para viajar a El Salvador del 28 al 31 de octubre de 2026, como parte de la comitiva oficial que acompañará a la presidenta Keiko Fujimori. Durante su ausencia, sus respectivos despachos quedarán a cargo de los titulares de Defensa y de Desarrollo Agrario y Riego.

Objetivos del viaje

Las autorizaciones de viaje fueron oficializadas mediante resoluciones supremas, que establecen la participación de ambos ministros en las actividades programadas por el Gobierno peruano durante la visita oficial a San Salvador y al municipio de Tecoluca. La agenda contempla reuniones con autoridades salvadoreñas y visitas a instituciones vinculadas con la seguridad, la educación y los servicios sanitarios.

En el caso del titular del Interior, César Astudillo Salcedo, su desplazamiento tiene como objetivo conocer las estrategias implementadas por El Salvador para enfrentar la criminalidad y fortalecer la seguridad ciudadana. El intercambio de experiencias también busca identificar oportunidades de cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y el reforzamiento de los sistemas penitenciarios.

Por su parte, el ministro de Salud, Luis Williams Dyer Fernández, participará en reuniones orientadas a intercambiar experiencias sobre salud mental, atención comunitaria, telesalud, vigilancia epidemiológica y transformación digital. Además, visitará el Hospital Nacional Especializado Rosales, el Centro Nacional de Enfermedades no Transmisibles y las oficinas del sistema Doctor SV para conocer sus modelos de atención.

¿Quiénes asumirán los despachos ministeriales?

Ante la ausencia de Astudillo Salcedo, el despacho del Ministerio del Interior será encargado al titular del Ministerio de Defensa durante el periodo correspondiente al viaje oficial. En tanto, las funciones del ministro de Salud serán asumidas por el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, de acuerdo con las disposiciones establecidas para garantizar la continuidad de las labores ministeriales.

Agenda de la visita oficial

La visita presidencial, autorizada del 28 al 31 de octubre, incluye un encuentro privado entre Keiko Fujimori y el presidente salvadoreño, además de reuniones ampliadas con ministros de ese país. También se prevén visitas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una escuela emblemática y el Hospital Rosales.

En materia sanitaria, ambos países buscarán avanzar en la negociación de un convenio marco de cooperación entre sus respectivos ministerios de Salud. El acuerdo permitiría establecer una ruta de trabajo para mejorar el acceso y la continuidad de la atención médica, así como evaluar experiencias relacionadas con la digitalización de los servicios y el uso de tecnología.

Respecto al financiamiento, los gastos de hospedaje de ambos ministros serán cubiertos por el Gobierno de El Salvador. Los pasajes aéreos y la alimentación estarán a cargo de los presupuestos institucionales de los ministerios peruanos correspondientes, conforme a las condiciones previstas en las autorizaciones de viaje.