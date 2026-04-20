Magaly responde a Yahaira Plasencia tras demandarla por 'difamación': "Frases fuera de contexto"

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina respondió fuerte y claro luego de que Yahaira, a través de su agencia, anunciara que la demandará por difamación agravada. La conductora justificó sus palabras y también aprovechó para criticar duramente al abogado que está representando a la cantante, ya que anteriormente ha trabajado con ella, lo cual considera una falta de ética grave.

Magaly responde a Yahaira y su abogado

En la más reciente edición de su programa, se tomó unos minutos para responderle directamente a la cantante de salsa, asegurando que hay palabras que nunca utilizó para referirse a ella, como 'runruna'. También aseguró que las otras frases con las que sí se ha referido a ella lo ha hecho bajo el uso de su libertad de expresión.

"Yo no sé por qué, difamatoriamente, ponen en mi boca palabras que nunca dije. Lo de 'runruna' nunca lo dije. A Yahaira no, a otras sí. Yo la palabra 'scort' la usé de acuerdo a lo que Sergio George declara, porque además vimos que ella lo acompañaba a todas sus alfombras, pero ella no iba a cantar, iba invitada por él ", dijo.

Sin embargo, la principal molestia de Magaly es que el abogado que está patrocinando a Yahaira es el doctor Iván Paredes, quien fue su defensor durante varios años en sonados juicios, como el de Jefferson Farfán, el cual ahora está utilizando como agravante para pedir una mayor sentencia contra ella.

El actual abogado de Magaly también estuvo presente en el set de televisión y aseguró que la posición que está tomando su colega no es correcta, ya que existe un código de ética que no se debería romper, según la ley.

"En este caso, el haber asumido el caso de Yahaira, anexando sentencias donde él ha sido el abogado patrocinante...", dijo. Enseguida, Magaly consultó si podía denunciar a su exabogado y su actual defensa le respondió que sí. "Este tema es denunciable porque existe un patrocinio con conflicto con su caso anterior", señaló el Dr. Fernando Ugaz.

La denuncia de Yahaira hacia Magaly

Laexintegrante de la agrupación de salsa 'Son Tentación', Yahaira Plasencia, recurrió este lunes, 20 de abril, a sus redes sociales para publicar un video a través del cual anunció que ha presentado una denuncia contra la figura televisiva Magaly Medina, por difamación agravada.

En dicho audivisual, la joven salsera aparece acompañada de su defensa legal del Estudio Paredes Abogados. Allí explicó que dicha querella data desde hace más de un año y que realiza esta acción con el objetivo de que la conductora de TV no vuelva a denigrarla.

"Hace un año y medio hice una denuncia contra la señora Magaly Medina por difamación agravada. Manchó mi honor, mi honra, mi reputación como hija, como mujer, como ser humano, como artista a nivel nacional. Y bueno, acá tengo al abogado y a la doctora también, que me van a representar en este caso", se oye expresar a la cantante de salsa.

Es así que, la polémica entre Magaly Medina y Yahaira continúa escalando, ahora también en el plano legal. Mientras la conductora defiende sus declaraciones, cuestiona el rol del abogado de la cantante. Todo apunta a que el conflicto podría resolverse en instancias judiciales, donde ambas partes deberán sustentar sus versiones.