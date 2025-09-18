Vania Bludau comparte desgarrador mensaje tras muerte de su ser querido: "Estuvo luchando, pero no pudo más"

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exchica reality Vania Bludau vivió un momento muy doloroso al despedirse de Gastón, su perro y compañero de vida durante más de 12 años. A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo compartió un desgarrador mensaje lleno de nostalgia, recordando cada detalle de su vínculo con su querido amigo.

Fallece Gastón, el perrito de Vania Bludau

El pasado martes 16 de septiembre, Vania Bludau decidió romper su silencio tras varios meses alejada de la televisión peruana. A través de su cuenta oficial de Instagram, la ex chica reality reveló la triste noticia del fallecimiento de Gastón, su perro y compañero de vida por más de 12 años.

Con un mensaje cargado de emoción, Vania Bludau recordó los días compartidos y la lucha que su mascota dio hasta el final. "Mi Gastoncito se fue hoy después de acompañarme más de 12 años. Fue muy triste verlo luchando por mantenerse junto a nosotros, pero ya no podía más", escribió la influencer.

Los seguidores de Vania Bludau no tardaron en reaccionar, enviándole mensajes de consuelo y apoyo que inundaron la publicación en cuestión de horas. La historia de Gastón y la emotiva despedida de la modelo rápidamente se viralizó.

Vania Bludau recuerda con cariño a su perrito

En su mensaje, Vania Bludau también compartió detalles entrañables que hacen único a su perrito: desde su caminata característica, descrita como "un pequeño caballito de barbas frondosas", hasta su ladrido grave "como de señor mayor".

"Ya no estará mi gordo pidiéndome pollito cada que me veía almorzar. Nadie más que él me rechazó besos y me causa una gran sonrisa al recordarlo así... Solo él caminaba como un pequeño caballito de barbas frondosas y tenía un ladrido grave como de señor mayor", expresó la ex chica reality.

Vania Bludau comparte desgarrador mensaje tras muerte de su perrito Gastón

Vania Bludau reflexionó sobre el amor que las mascotas dejan en nuestras vidas: "Quien tenga mascotas entenderá el dolor que siento en mi corazón. Estos seres de luz solo llegan a nuestras vidas a darnos felicidad plena y amor incondicional. Apachurren a sus peludos, que, para mala suerte, no son eternos".

La pérdida de su querido perrito Gastón ha marcado un antes y un después en la vida de Vania Bludau. La modelo e influencer compartió su dolor en redes sociales, recordando los momentos inolvidables que vivió junto a su fiel compañero durante más de 12 años.