Incendio en edificio dejó al menos tres muertos y más de 20 heridos: Bajo investigación

Tragedia en un edificio de alojamiento temporal. Se reportó un saldo preliminar de al menos tres personas fallecidas y más de 20 heridos por un incendio registrado el último viernes, 13 de febrero. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Previo a celebrarse San Valentín, un lamentable suceso se registró en Budapest. De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades, cuando todos descansaban en la madrugada del viernes, un incendio se registró en un edificio utilizado como alojamiento temporal para trabajadores en Budakeszi, un suburbio a ocho kilómetros al oeste de la capital de Hungría.

De acuerdo al reporte de la Dirección General Nacional de Gestión de Desastres de Hungría, más de 40 paramédicos y 18 vehículos de emergencia acudieron al lugar del incendio. Los bomberos auxiliaron a varios supervivientes, entre ellos dos hombres y una mujer que fueron encontrados debajo del techo derrumbado del edificio.

El equipo de gestión de desastres utilizó perros de rescate entrenados para buscar a los heridos tras el incendio, que hasta el momento serían al menos 22 personas, cuatro de las cuales sufrieron lesiones graves o potencialmente mortales, tres lesiones graves y quince heridas leves por el intento de escapar de la humareda y las llamas.

Investigan causas del incendio en Budapest

Asimismo, las autoridades revelaron que las unidades de emergencia retiraron tres bombonas de gas propano-butano del edificio en llamas, una de las cuales había reventado, y dos bombonas de gas industriales más fueron retiradas por los bomberos, que no se vieron afectadas por el calor.

Los bomberos trabajaron durante horas para controlar las llamas, mientras que la policía mantuvo cerrada la calle afectada hasta primeras horas de la tarde del viernes 13 de febrero.

Además, se detalló que una de las explosiones tuvo lugar en una habitación del piso superior del inmueble, lo que provocó que el techo de la vivienda fuera la parte más afectada por el fuego. En conferencia de prensa, la jefatura de Policía del Condado de Pest anunció que se ha iniciado una investigación criminal en el caso.

Finalmente, debido a la magnitud del incendio, la comunidad se unió para apoyar a quienes perdieron sus hogares, destacando la respuesta inmediata del Ayuntamiento de Budakeszi, que ofreció refugio y alimentos a los afectados.

Es así como se reportó de una nueva tragedia internacional. Tres personas murieron y casi dos docenas resultaron heridas tras un incendio que devoró un edificio de dos plantas para trabajadores en Budakeszi, cerca de Budapest, la madrugada del viernes. Los bomberos rescataron a 27 supervivientes.