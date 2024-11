Mamá de Miguel Araujo ARREMETE contra Cueva por su debut en la música: "Lo necesitábamos, ya no"

19/11/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La madre del deportista Miguel Araujo sorprendió a todos al no dudar en expresar su molestia e indignación tras enterarse de que Christian Cueva se encuentra enfocado en su debut como cantante junto a Pamela Franco Viera, en vez de seguir con su faceta como futbolista.

Madre de Araujo minimiza debut de Cueva

En una reciente emisión del programa 'Mande Quien Mande', Marilú Blanco aprovechó las cámaras televisivas para cuestionar duramente los recientes comportamientos y acciones del popular 'Aladino', ya que no solo tuvo un duro momento para encontrar un equipo deportivo, sino que ahora genera polémica por su vínculo sentimental con la cantante de cumbia, a pesar de ser aún un hombre casado.

Además, doña Marilú no pasó por desapercibido las recientes imágenes donde se le ve al jugador de Cienciano demostrando sus habilidades para el canto, no solo grabando temas en un estudio junto a Pamela Franco, sino también en conciertos. En ese sentido, afirmó que con ello 'Cuevita' demostraría que la Selección ya no lo necesita.

"Me molesta mucho (verlo cantar en las discotecas) porque en la Selección lo necesitábamos, ya no. Que se quede donde está, que cante, que baile. Ya no va jugar. Mira, tiene 34 años, necesitamos gente joven, ya fue ", expresó la madre de Araujo de forma enfática y tajante, dejando en claro que el deportista ya no prioriza más su carrera como futbolista.

Dichas declaraciones se dieron momentos previos al partido que la 'Blanquirroja' enfrentaría esta noche ante la escuadra argentina por la fecha 12 de Eliminatorias en Buenos Aires.

Pamela Franco y Christian Cueva en concierto

En los videos difundidos en redes sociales, se ve a 'Cuevita' interpretando la canción 'El Cervecero' y 'Simplemente Amigos' desatando la euforia y la algarabía de todos los presentes en el concierto de Franco Viera en Arequipa, logrando conectar con ellos de manera natural y carismática.

Sin embargo, impactó la evidente química que existiría entre el 'pelotero' y la artista, puesto que en todo momento se mostraron cariñosos y en coqueteos. La presentación en el escenario de la mediática pareja, no solo demuestra que la faceta artística de 'Cuevita' no solo sería un hobby, sino también que ya muestran su amor públicamente.

"Hasta la imagen de cuevita se ve diferente, está como más simpático", "Cueva está en su prime", "Por Dios irradian amor, y Cueva la mira con una carita del gatito con botas", "la pareja del año", "facturando en dupla", "billetera mata galán", expresaron en TikTok.

Es así como tras presenciar las imágenes del debut de Christian Cueva como cantante junto a Pamela Franco, la madre de Miguel Araujo, no dudó en arremeter contra el jugador por no enfocarse más en su carrera deportiva.