Marcelo Tinelli y Millet Figueroa DESMIENTEN ruptura con apasionado beso en público: "Soy su compañera"

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli decidieron desmentir todos los rumores de que su relación habría llegado a su fin. Es así como la modelo peruana no dudó en darle un apasionado beso a su pareja, dejando en claro que su amor sigue más fuerte que nunca.

La prensa argentina dejó entrever que la modelo peruana y Marcelo Tinelli habían optado por separarse por una aparente infidelidad por parte del conductor de televisión, ya que como se recuerda en 'Puro Show', Sebastián Perelló aseveró que el argentino salía con otras mujeres en Punta del Este, en Uruguay.

Sin embargo, en medio de esta complicada situación, la pareja apareció con una gran sonrisa en la presentación de su esperado docu-reality 'Los Tinelli' para demostrar a todos su complicidad y el cariño que se guardan.

En un momento de la sesión de fotos en la alfombra azul de la gala, Marcelo y Milett, quien lucía un pegado vestido blanco, se miraron fijamente y ella no dudó en abrazarlo tiernamente y sellar su amor con un apasionado beso en la boca del argentino frente al público y sus hijas, con quien se especula una "mala relación donde incluso tildan como 'la villana' a nuestra compatriota".

Durante una entrevista dada al programa de 'LAM', el día de ayer 13 de enero, Milett aprovechó las cámaras para reafirmar que sigue siendo "la compañera" sentimental del 'Divo' argentino, Marcelo Tinelli y que si no pasó Navidad ni Año Nuevo a su lado era por una importante razón.

A su vez, resaltó que nunca se ha sentido utilizada por el presentador televisivo como para generar rating, como especulan los medios argentinos.

"Si estoy acá es porque estamos juntos. Yo lo estoy acompañando a él. Realmente, desde el reality, yo siempre he sido su compañera, nunca he sentido que soy un personaje del reality. (...) (¿Por qué no pasaron fiesta juntos?) Fue una conversación que tuvimos y así lo decidimos, yo respeto un montón el tiempo que tiene con sus hijos. Fue algo que él me propuso y así lo hicimos", dijo la actriz a Ángel de Brito.