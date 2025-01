Lo que debía ser un viaje de vacaciones por Año Nuevo, se convirtió en un complicado momento para Maricarmen Marín. La cantante tuvo que ser hospitalizada y operada de emergencia en una clínica en EE. UU., preocupando no solo a sus familiares, sino también a sus seguidores.

A través de sus redes sociales, la reconocida cantante peruana contó que viajó a Estados Unidos junto a su familia para poder pasar un bonito momento y despedirse del 2024 de la mejor manera; sin embargo, sus planes cambiaron cuando al descender del crucero empezó a sentir un gran dolor abdominal.

El malestar se intensificó, lo que le impidió seguir adelante con su destino a Orlando, por lo cual tuvo que ser llevada de inmediato a una clínica donde le realizaron una resonancia magnética que ayudó con su diagnóstico: ¡apendicitis!

"El dolor se iba incrementando. Me asusté. Llegamos a Orlando. Nos dieron nuestra habitación y no sabía qué hacer. Preguntamos en el hotel si había alguien que me podía atender, me dijeron, en ese momento, que no había", empezó a señalar la recordada jurado del reality 'Yo Soy'.