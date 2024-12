Paula Manzanal y su oración para recibir el Año Nuevo 2025: "Virgencita, te ruego, solo hombres pudientes"

31/12/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paula Manzanal, modelo e influencer conocida por su estilo de vida lujoso y su destacada presencia en redes sociales, vuelve a ser noticia con un particular fenómeno: una "oración" para recibir el Año Nuevo 2025 bautizada como "Santa Paula de la abundancia".

En un video que rápidamente se viralizó, Paula Manzanal se presentó como una "santa moderna" mientras recitaba una plegaria que mezcla humor y extravagancia. El contenido, publicado en su cuenta oficial de Instagram, alcanzó rápidamente miles de reproducciones y provocó una ola de reacciones tanto positivas como críticas.

Oración de Paula Manzanal

El video muestra a Paula Manzanal caracterizada como una "santa" mientras sostiene billetes en las manos y recita su peculiar plegaria: "San Paula de la abundancia. Virgencita a ti te ruego, que esto no sea un juego. Si no puede comprarme Hermes, seguro que tiene herpes. Si no me lleva a Cartier, que no me quite el brasier".

La oración culmina con las siguientes palabras: "Permíteme solo hombres pudientes, uno que siempre esté pendiente, que me compre caviar y que sea de fiar. Si quiere hacer 50/50, yo debo estar atenta, primero que me pague la renta. Tú que sabes mis antojos, gustos y lujos. No me desampares, amén".

@paulamanzz Rezo 2025 - San Paula de la Abundancia . Etiqueta a 2 amigas a quienes les deseas toda la abundancia. 💰 ♬ original sound - Paula Manzanal

Reacciones en redes sociales

Este tono humorístico y sarcástico ha sido la clave para que el video se convierta en un fenómeno viral, acumulando miles de comentarios y compartidos.

Frases como "Amén, hermana", "Que Dios nos oiga" y "Santa Paula, a ti te rezo" llenaron los comentarios, mostrando la conexión que Manzanal ha logrado con su audiencia a través de su particular estilo.

La influencer no tardó en responder a las críticas y elogios, utilizando sus redes sociales para enviar un mensaje alentador, invitando a sus seguidoras a unirse a su "oración" como un símbolo de motivación para alcanzar sus metas en el año nuevo.

Es innegable que Paula Manzanal ha sabido mantenerse vigente en el mundo digital y consolidarse como una figura influyente en la farándula peruana. A través de su contenido, ha logrado conectar con una audiencia que encuentra en su humor y estilo un reflejo de las tensiones y aspiraciones modernas.

"Santa Paula de la abundancia" no solo ha sido una oración viral para el Año Nuevo 2025, sino una muestra del talento de Paula Manzanal para mantenerse relevante en un entorno digital que cada vez valora más la autenticidad y el contenido original.