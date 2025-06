Maricarmen Marín revela la verdadera razón por la cual rechazó ser jurado de 'Yo Soy': "No quería eso"

23/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La noticia que nadie quería escuchar ha caído como un baldazo de agua fría: Maricarmen Marín, el rostro más querido de 'Yo Soy', no estará en el esperado regreso del programa. ¿Cuál fue la verdadera razón? Aquí te lo contamos.

Maricarmen Marín no formará parte de 'Yo Soy'

Desde que 'Yo Soy' debutó allá por el 2012, Maricarmen Marín fue la jurado que todos amábamos. Estuvo en todas, viendo crecer a los talentos y convirtiendo al programa en un ícono de la televisión peruana por más de una década.

Pero ahora, la cumbiambera ha confirmado lo que muchos temían: no la veremos en esta nueva temporada del programa de imitación.

En una entrevista con el programa digital Jimmy Show, Maricarmen Marín contó todo sobre la propuesta que recibió para volver al set de 'Yo Soy'. Y sí, la oferta estuvo ahí hasta el último momento.

Pero, como ella misma explicó, sus responsabilidades personales y su agitada vida familiar no le permitieron decir que sí a ese proyecto que la acompañó durante varios años.

"Me ha dado mucha pena no estar dentro de 'Yo Soy' este año, porque regresa después de buen tiempo, pero no podía hacer todo y si hubiera elegido hacer todo hubiera sido muy difícil para mí, en mi vida diaria, con mi hija, con mi familia, no quería eso", confesó la cumbiambera.

Maricarmen Marín aseguró que hizo de todo para cuadrar sus horarios y no romper el lazo con su gente de siempre en 'Yo Soy'. "Sí, (me llegó la propuesta), hasta hace unos días estuvimos ahí tratando de que calcen los horarios, pero no se pudo", relató.

Sin embargo, la cantante dejó claro que se mantiene súper cercana a todo el equipo, a quienes llama su "familia" y con quienes comparte hasta fuera de cámaras. "Igual voy a estar parada en primera fila, viendo el programa, visitándolos, ahí porque son todos mis amigos, es mi familia. 'Yo Soy' y Latina es mi familia", agregó.

El nuevo proyecto de Maricarmen Marín

Pero, ¿Cuál es el verdadero motivo de la ausencia de Maricarmen Marín? Resulta que tiene otro proyecto que la tiene súper ocupada. La han convocado para ser parte del show Planchando el despecho, un espectáculo que promete romperla.

Maricarmen Marín se une a un equipazo de lujo: Almendra Gomelsky, Gianella Neyra y Katia Condos. Ella llega para reemplazar a Rebeca Escribens en este grupo de talentosas.

Las presentaciones de este show van del 3 de setiembre al 2 de octubre, así que, como verán, su agenda está más apretada que nunca, por eso no puede regresar a 'Yo Soy'.

Y así, mientras Maricarmen Marín se enfoca en sus responsabilidades personales y sus nuevos proyectos, el público de 'Yo Soy' sentirá su ausencia.