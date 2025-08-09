'Majo con Sabor' habla de Gino Assereto encendiendo rumores de reconciliación

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A finales de julio 'Majo con Sabor' confirmó, mediante un mensaje en sus redes sociales, que su relación con Gino Assereto había llegado a su fin. Sin embargo, sus últimas declaraciones en el podcast Edson Pa' Que Más, no han hecho más que encender los rumores de una posible reconciliación.

'Majo con Sabor' habla de Gino Assereto

Durante la entrevista, ante las preguntas sobre su situación sentimental, la creadora de contenido gastronómico expresó su aprecio y confianza en Assereto.

"Es una persona que se ama tanto que es hermoso tener al lado a una persona así y no sabes lo bonito que es, porque muy aparte, estar con él es tranquilidad. Yo sé que él y yo podemos no hablar, imagínate, dos días, y sé que jamás voy a tener el pensamiento de algo malo hay ahí, si no es su espacio. Él tiene el derecho de tener su espacio y es muy bonito sentir la confianza con alguien", dijo.

Aun que lo expresado ya da a entender que podrían haber retomado su relación, fue lo que mencionó al ser consultada por las cualidades que le atrajeron del exchico reality lo que dio a entender que habrían vuelto a ser enamorados, ya que se refiere a Assereto como su pareja.

"Su sabiduría, sabe cómo acompañarte, más que mi pareja es una persona en la que confío, como un mejor amigo", manifestó.

¿Qué dijo sobre el inicio de su relación y ruptura?

Majo contó que en diciembre fue Gino quien le escribió por primera vez a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, ella no respondió en aquel entonces, pues según contó estaba pasando por un mal momento a nivel personal y no tenía mucha confianza hacia él por su figura en realities.

Pese a ello, el modelo no se rindió y en enero volvió a escribirle, esta vez con un mensaje diferente, más sincero y con ternura. El contenido emocional generó que Majo se replanteara su opinión. Según contó, el mensaje decía que "le hubiese encantado coincidir, para conocer la energía tan bonita que tengo y la sonrisa tan bonita que muestro en todo momento".

El pasado 25 de julio, a través de sus redes sociales la chef confirmó el fin de su relación con Gino Assereto, asegurando que aún conserva la admiración hacia el exintegrante de Esto es Guerra y agradeció el tiempo vivido en pareja.

"El amor no se acabó. Mi cariño, respeto y admiración por Gino siguen intactos. Lo que construimos fue real y lo llevo conmigo con una sonrisa en el alma. A veces, amar también es saber cuándo soltar. Y soltar con amor es otra forma de querer. Gracias por acompañarnos en esta historia. Gracias por tanto", dice su mensaje.

Es en este contexto que, actualmente se sospecha una posible reconciliación entre 'Majo con Sabor' y Gino Assereto, pues la creadora de contenido se refirió al exchico reality como su pareja.