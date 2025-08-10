Darinka Ramírez niega haber atacado a la mamá de Farfán: "Jamás arremetería contra la señora"

10/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez, influencer y madre de la última hija del exdelantero Jefferson Farfán, usó sus redes sociales para poder aclarar el tema respecto a las declaraciones que hizo. Indicó que la progenitora de la "Foquita" no tiene por qué ser involucrada en los problemas que tiene ella con el exfutbolista.

Desmiente ataques a Doña Charo

Por medio de su red social en Instagram, Darinka compartió una captura de un informe del programa anteriormente mencionado, el titulo indicaba que ella arremetía contra la madre de su expareja causando indignación. Aseguró que la abuela de su hija no tiene la culpa de los problemas de Jefferson Farfán.

"Me mandaron esto y jamás arremetería contra la señora. Es familia de mi hija y ella no tiene la culpa de los problemas de una persona mayor consciente pero a veces las noticias lo sacan para sacar todo fuera de plano", señaló la expareja de Farfán.

Darinka Ramírez desmiente haber arremetido contra Doña Charo.

Declaraciones de Darinka

Las declaraciones que desataron polémica se dieron luego que, el pasado 8 de agosto, Jefferson Farfán faltara por segunda vez a la conciliación sobre la manutención y régimen de visitas de su hija.

Ramírez afirmó que Doña Charo, la madre del exfutbolista, no es una abuela presente añadiendo que se niega a que su hija vaya sola a la casa de la madre de Farfán, de inmediato generó distintas reacciones en las redes sociales y medios de comunicación.

"Ella es abuela no el padre, lo que sí dije que no es abuela presente pero es obvio por los problemas con el papá de mi hija. No saquen noticias que no tienen nada que ver", indicó Darinka Ramírez.

Ramírez pone condiciones para que la Foquita vea a su hija

En declaraciones para un programa televiso, la influencer contó que Jefferson Farfán no ha tenido algún contacto con su hija por aproximadamente cuatro meses y criticó su falta de interés para buscar una conciliación por el bienestar de la menor.

Esta no es la primera vez que Farfán se ausenta de una audiencia. A finales de julio, Ramírez denunció públicamente que el exfutbolista tampoco acudió a la primera conciliación programada, en la que se buscaba resolver diferencias surgidas tras una denuncia por violencia psicológica.

Según Ramírez, la abogada del exfutbolista propuso que la niña visite a su abuela paterna, pero ella condicionó que primero Farfán debía crear un vínculo con su hija, algo que hasta ahora no ha hecho. Darinka Ramírez explicó que, aunque el exdelantero de la selección peruana cumple con la pensión acordada, la ausencia física y emocional es evidente.