Natalie Vértiz revela el motivo por el que Yaco Eskenazi dejó 'La Granja VIP': "Sintió que no era para él"

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Natalie Vértiz reveló el motivo por el que Yaco Eskenazi decidió dejar la conducción de 'La Granja VIP'. Durante una conversación en el pódcast 'La Manada', la modelo contó detalles de la experiencia que vivió su esposo en el reality y explicó por qué el formato terminó afectándolo emocionalmente.

Según relató Natalie, Yaco no logró sentirse cómodo al frente del programa debido a que debía involucrarse constantemente en situaciones de farándula, conflictos y controversias entre los participantes. Aunque podía aconsejarlo sobre cómo manejar el espacio, ella notaba que las circunstancias que ocurrían durante las emisiones comenzaban a desanimarlo.

Además, la conductora explicó que su esposo terminó recibiendo críticas por situaciones que, desde su perspectiva, no tenían relación directa con él. Yaco buscaba mantenerse al margen de los enfrentamientos y evitar problemas con los demás, pero su posición dentro del reality lo colocaba en medio de conflictos que no necesariamente compartía.

En ese sentido, Natalie señaló que esta dinámica terminó siendo complicada para Yaco, especialmente porque su personalidad lo llevaba a preocuparse por las personas con las que trabajaba. Por ello, cada episodio podía dejarle una sensación negativa. La situación fue haciendo evidente que la conducción de un reality de estas características no encajaba con su manera de ser.

Por su parte, Mario Irivarren coincidió con la explicación de Natalie y consideró que conducir un reality implica asumir una posición difícil. El presentador debe involucrarse en las discusiones, reaccionar ante situaciones inesperadas y manejar los conflictos de los participantes, incluso cuando estos escapan de su control.

Finalmente, Yaco ya había explicado anteriormente que decidió alejarse de 'La Granja VIP' porque llegó a involucrarse emocionalmente con los concursantes. La convivencia y cercanía con ellos hacía difícil que pudiera separar el trabajo de sus sentimientos, especialmente cuando conocía detalles de sus vidas personales. Por ello, terminó entendiendo que aquel formato televisivo no era compatible con su personalidad.