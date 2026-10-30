¿Indirecta a Hernán Barcos? Wilmer Aguirre lanzó una rotunda publicación tras el Cristal vs. Alianza Lima

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El agónico triunfo de Sporting Cristal por 3-2 ante Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 ha generado diversas polémicas sumadas a la trifulca de Pablo Guede y Hernán Barcos. Ahora, Wilmer Aguirre exjugador del cuadro blanquiazul, lanzó una rotunda publicación tras este encuentro que muchos han tomado como una indirecta a el 'Pirata'.

¿Wilmer Aguirre lanza indirecta a Hernán Barcos?

La jornada del último jueves, 29 de octubre, más allá del enfrentamiento entre 'rimenses' y 'blanquiazules', los focos estuvieron dirigidos al entrenador Pablo Guede y el delantero Hernán Barcos debido a que primero tuvieron un fuerte cruce de palabras cuando corría el minuto 67 del cotejo.

Sin embargo, eso no quedaría ahí. Tras el término del duelo, el estratega argentino fue a buscar al experimentado ariete y lo 'pecheó' en los vestuarios del estadio Alberto Gallardo acto seguido futbolistas de ambos equipos tuvieron que separarlos para que la situación no llegue a más.

Ya en conferencia de prensa, Guede fue consultado sobre cuál fue la razón de esta pelea con Barcos. Sin tapujos, trató de apaciguar lo ocurrido y señaló que "es cosa de fútbol" y de la "calentura del partido". Por su parte, el atacante argentino optó por el hermetismo ante la consulta de los medios de comunicación.

Dicha polémica desencadenó una serie de publicaciones en contra el del exdelantero de Alianza Lima por parte de los hinchas más aún porque, al finalizar el partido se le observó celebrando junto a sus compañeros la victoria ante su exequipo saltando y realizando cánticos contra la institución en la que un momento logró la gloria.

Entre dichas publicaciones apareció una realizada por Carlos Zambrano en su cuenta de Instagram, la cual fue republicada por el 'Zorrito', pero ¿qué decía este post?, pues bien lo siguiente:

"La hipocresía me cansa. Me aburre la gente que habla valores, pero los olvida en cuanto algo no le conviene. Esa gente que presume ser sincera, pero solo dice lo que le deja bien parada. No soporto a quien te sonríe de frente y te critica por la espalda, ni a quien te sonríe de frente y te critica por la espalda (...) las máscaras se caen solas y ahí se ve quién realmente era luz y quién solo sabía brillar cuando lo miraban".

Publicación de Carlos Zambrano reposteada por el 'Zorrito' Aguirre

Una discusión por el término ídolos

Otra de las publicaciones que compartió el ídolo blanquiazul no dudó tampoco en republicar mensajes de hinchas de Alianza Lima que lanzaron fuertes indirectas contra HernáN Barcos.

El zorrito reposteando hasta la historia de Zambrano en IG Se están haciendo mrd todos https://t.co/jw8yWB1xFu — AzvL (@AzvLForever) October 30, 2026

"Ellos son ídolos, él otro es un resentido", fue una de las frases que se aprecia en las historias de Instagram acompañada de una foto de el 'Zorrito' junto a Jefferson Farfán cuando coincidieron en la temporada 2021 del campeonato local.

En conclusión, Wilmer Aguirre sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al repostear diversas publicaciones con mensaje que muchos tomaron como una indirecta dirigida a Hernán Barcos.