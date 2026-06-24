Milett Figueroa regresa a Perú y protagoniza INCÓMODO incidente en certamen de Morropón

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reciente edición del Miss Morropón quedó marcada por un incómodo episodio protagonizado por Milett Figueroa. Durante la ceremonia final del concurso de belleza, la modelo fue invitada a colocar la corona a la ganadora; sin embargo, terminó distinguiendo a la participante equivocada, generando desconcierto en el escenario y entre los asistentes. El error obligó a corregir rápidamente la situación para entregar el reconocimiento a la verdadera vencedora del certamen.

Milett Figueroa corona a la candidata equivocada

Lo que debía ser una noche de celebración terminó convirtiéndose en motivo de controversia debido a una serie de equivocaciones que rápidamente generaron críticas entre los asistentes, usuarios en redes sociales y figuras de la televisión nacional.

Durante gran parte de la ceremonia, todo parecía desarrollarse con normalidad. Sin embargo, cuando llegó uno de los momentos más esperados de la noche, la proclamación de la nueva reina. Milett Figueroa, coronó a una candidata equivocada, generando confusión entre las participantes y asistentes.

Las imágenes del momento se viralizaron en redes sociales y provocaron una serie de comentarios de los usuarios, quienes cuestionaron la falta de coordinación en la ceremonia.

La confusión que indignó al público

La polémica en torno a la conducción del certamen no se limitó a un solo incidente. En otro momento del evento, Milett Figueroa generó una fuerte incomodidad al cometer una notable equivocación al momento de presentar a una de las participantes.

La candidata en cuestión representaba al centro poblado afroperuano de Yapatera, una localidad de la región Piura ampliamente reconocida por su invaluable legado cultural y su aporte a la identidad afrodescendiente en el Perú. Sin embargo, al momento de llamarla al escenario, la conductora exclamó: "¿Dónde está esa banda de 'la pantera'?"

Las críticas en las redes sociales y entre los asistentes no se dirigieron exclusivamente hacia Figueroa. Según las imágenes y videos difundidos del evento, el co-conductor Joselito Carrera también incurrió en un error similar al tropezar con el nombre del centro poblado piurano al llamarlo "La Patera".

Este doble desacierto provocó el rechazo de parte de los espectadores, quienes cuestionaron duramente a la dupla de animadores por no haberse preparado adecuadamente ni haber investigado los detalles básicos de las delegaciones participantes antes de asumir la conducción de la gala.

Más allá de las críticas y reacciones en redes sociales, el incidente terminó opacando el objetivo principal del Miss Morropón: reconocer a la nueva representante del certamen.