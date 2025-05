Mario Irivarren y su INESPERADA respuesta tras el fin de su relación con Onelia Molina

06/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren vuelve a sorprender y esta vez al romper su silencio luego de que Onelia Molina confirmara el fin de su relación. El chico reality no dudó en resaltar las mejores cualidades de su ahora expareja y asegurar que es "la mejor mujer que ha conocido".

Mario Irivarren rompe su silencio tras ruptura con Onelia

A pesar de haber pedido disculpas públicas por expresar en la fiesta del matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao la posibilidad de contactar a su ex, Vania Bludau, para "cerrar ciclos" y a pocos metros de Onelia, Mario parece no haberla convencido de seguir adelante con su romance, ya que el día de ayer, lunes 5 de mayo, la modelo fue tajante al revelar en televisión y en sus redes sociales que daba por finalizado su historia de amor.

En medio de este escándalo, la 'Calavera Coqueta' no pudo evitar ser consultado en el programa 'Esto es Guerra' sobre su reciente separación. Con el rostro acongojado, Mario Irivarren confirmó la situación y aprovechó en resaltar su admiración y respeto hacia la odontóloga de profesión, con quien tuvo un encuentro privado en su casa el último miércoles.

Seguidamente, destacó que los dos años que estuvieron juntos como pareja siempre primó la tranquilidad y ella siempre le demostró ser una gran mujer en quien siempre ha podido confiar, además de destacar su inteligencia y belleza. Incluso, agregó que "las peleas no eran parte de su día a día".

"Como ella menciona, tuvimos una relación siempre basada en el respeto, en la tranquilidad (...) Creo que ambos nos vamos a llevar muy lindos recuerdos. No he conocido, en mis 34 años de vida, una mejor mujer que tú. Eres una mujer buena, guapa, de buenos sentimientos, inteligente... las cualidades le sobran", indicó en un inicio.

Mario Irivarren y Onelia terminan sus dos años de relación

Pero no todo quedó ahí, ya que Mario Irivarren también aprovechó en asegurar que no guarda rencores y que lo más importante es que tanto él como Onelia puedan encontrar paz. Además, indicó que a pesar de que aún le duele, la separación no intentará forzar nada ni intentar reconquistarla, ya que confía en que aún pueden mantener un lazo de amistad.

Para finalizar, resaltó el cariño que recibió de Onelia y por parte de la familia de la modelo arequipeña durante su romance. También confirmó que sí fue a casa de la chica reality para hablar de manera privada y "cerrar el ciclo" en los mejores términos.

"Si bien es cierto, hoy se termina nuestra relación, siempre va a quedar el cariño, el respeto, tengo el mejor de los conceptos de Onelia, no solo de Onelia, sino de su familia", sentenció ante las cámaras de Tv.

De esta manera, Mario Irivarren rompió su silencio sobre ruptura amorosa con Onelia Molina. El chico reality expresó sus deseos de poder tener una amistad con la modelo tras su rompimiento.