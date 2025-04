Mario Vargas Llosa falleció en casa de Patricia Llosa y Bayly brinda detalles de aquel día: "Ella lo perdonó"

Mario Vargas Llosa falleció el pasado domingo, 13 de abril, a los 89 años de edad. Su lamentable deceso ocurrió en la casa de Patricia Llosa, su exesposa y madre de sus tres hijos, quien, según el periodista Jaime Bayly, lo habría perdonado tras haberla dejado para iniciar una relación con Isabel Preysler.

Jaime Bayly utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un video, brindando detalles inéditos del fallecimiento de Mario Vargas Llosa, así como la reconciliación que hubo entre él y su exesposa Patricia Llosa, quien durante su matrimonio le dio tres hijos: Álvaro, Gonzalo y Morgana.

Es así que, entre algunos de esos datos, el periodista reveló que el fallecimiento del literato peruano ocurrió en el departamento de su exmujer, Patricia Llosa, ubicado en el distrito de Barranco.

"Me parece que él no estaba tan convencido de que Patricia lo iba a perdonar. Ya habían firmado el divorcio en 2016, y Patricia se había quedado con el apartamento en Barranco, Lima, donde ha muerto Mario. Por eso, cuando cierta prensa despistada dice que Vargas Llosa murió en su casa limeña. No, Vargas Llosa murió en el apartamento de Patricia, de quien se divorció y que era su exesposa", contó en un primer momento.