Mark Vito: María Pía revela la exorbitante cifra que ganaría el influencer en redes sociales

Mark Vito ha sorprendido a todos desde hace algunos meses, ya que se ha convertido en una de las personalidades más queridas en redes sociales por sus videos en TikTok e Instagram. Ante esto, María Pía Copello dejó entrever cuánto dinero estaría ganando el 'discípulo' de Fabio Agostini gracias a su contenido en redes.

Como seba, después que se divorció de Keiko Fujimori, Mark Vito se alejó del ojo público varios meses, para luego aparecer con una nueva imagen, en la que resalta su tonificado cuerpo gracias al gimnasio, además de un nuevo estilo de ropa y hasta su nuevo estilo de vida más saludable.

Con todos estos cambios en su vida, Vito decidió dedicarse a hacer contenido para redes como TikTok e Instagram, llegando a colaborar configuras de la televisión, como Fabio Agostini y Susy Díaz; además de personajes de redes sociales, como Zagaladas y Sibenito.

Toda la fama que le llegó de la noche a la mañana a Mark Vito no ha sido ajena a comentarios, ya que hoy María Pía dijo que Vito estaría ganando un aproximado de 70 mil soles por su presencia en internet.

Esta cifra dejó asombrados a Mario Hart y 'La Carlota', quien decidió jugarle una broma a la expareja de Timoteo, diciéndole: "O sea, si él gana 70 mil, tú debes ganar 300 mil (soles)".

Esto dejó perpleja a María Pía, ya que ella es una de las influencers mas conocidas en Perú, y solo atinó a responder con una evasiva.

Después de anunciar el fin de su matrimonio con Mark Vito hace un año, Keiko Fujimori ha vuelto a referirse a su expareja. La líder de Fuerza Popular destacó que en la actualidad solo desempeñan su papel de padres y que siempre estarán presentes para sus hijas.

Por otro lado, se refirió a la incursión de su exesposo en redes sociales.

"He decidido no seguir a Mark en TikTok para evitar especulaciones, ya que a veces salen noticias sobre 'estas personas se siguen'. No, no, no, prefiero mantener mi distancia y le deseo mucha suerte...", concluyó.