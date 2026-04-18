Mateo Garrido Lecca anuncia el nacimiento de su primer hijo con EMOTIVO mensaje

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez ya son papás. El actor anunció el nacimiento de su primer hijo con un emotivo mensaje en sus redes sociales, marcando una nueva etapa en su vida, más allá de los reflectores.

Mateo Garrido Lecca ya es papá: Actor celebró en redes

El comediante y actor peruano, Mateo Garrido Lecca, sorprendió a sus seguidores al compartir un inesperado mensaje en su cuenta de Instagram: ¡su hijo ya nació! De acuerdo a su publicación, su esposa Verónica Álvarez dio a luz a su primer bebé el último viernes 17 de abril.

Fue mediante un video que el joven mostró el preciso momento en que estaba alistándose para recibir a su primogénito (a quien esperaban con mucho amor y entusiasmo) y cómo su pareja era llevada a la sala de partos, ya que el nacimiento fue por cesárea. En la escena también se ve a Mateo lucir algo nervioso, por lo que pidió disculpas.

"Ufff... estoy listo. Me he preparado nueve meses para este momento. Solo tengo que no desmayarme, nada más. Es mi única función", expresó para posteriormente, a través de una historia en Instagram lanzar una imagen con la hora 2:54 p.m., dejando entrever que fue el momento en que nación León, su hijo.

Mateo Garrido Lecca da la bienvenida a su primer hijo.

Verónica Álvarez lanza emotivo mensaje en redes

Mateo Garrido Lecca contó que su primera noche como papá no fue fácil, pero expresó su emoción porque el recién nacido se parece físicamente a Verónica Álvarez y no a él. "Amigos, todo en orden... salió a la mamá", exclamó. Sin embargo, no solo él dedicó emotivas palabras a su bebé, sino también su pareja.

"No puedo dejar de mirarte. Eres lo más hermoso que he visto en mi vida. Tu papá es el mejor partner del mundo. No puedo ser más afortunada. Encontré una foto mía con 3 días de nacida. Creo que nos parecemos. (...) Estamos aprendiendo juntos, con calma y creo que lo estamos haciendo super bien", indicó en redes con un final "te amamos mi León hermoso. Feliz primer día de vida".

La llegada de su primer bebé marca un nuevo capítulo en la vida de Mateo Garrido Lecca, quien ha sabido equilibrar su carrera en la comedia con la construcción de su faceta más íntima y familiar junto a Verónica Álvarez. El actor y exconductor de televisión lanzó la noticia del nacimiento de su primogénito con un emotivo mensaje en sus redes sociales.