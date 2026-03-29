¿Ya son padres? Hugo García IMPACTA con fotografía de BEBÉ junto a Isabella Ladera

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hugo García comparti la fotografia de un bebé recién nacido junto a su pareja, la influencer venezonala Isabella Ladera. Dicha imagen desató una ola de reacciones en redes sociales.

La foto que publicó Hugo García

Este domingo, el excompetidor de "Esto es Guerra" posteó una foto que causó revuelo entre sus miles de seguidores de Instagram, y es que en la imagen se ve a Isabella cargando a un bebé.

Hugo publico la instantánea en blanco y negro y sin ningún otro mensaje.

Isabella Ladera y Hugo García ya son padres

Sin embargo, minutos después, Isabella Ladera difundió otra fotografía en sus redes sociales, en la que muestra de quién sería el bebé en brazos. Según se ve, se trataría de su hermana.

"Orgullosa de ti, hermana de mi vida, los amo mucho. Cuando crezca bebé, le diré que yo le di su primer tete", escribió Isabella sobre la instantánea.

Isabella y Hugo muestran el rostro de su bebé

Hace unas semanas, Hugo García utilizó sus historias de Instagram para compartir un video en el que le estaban realizando un ultrasonido a Isabella y en el monitor se podía apreciar cómo el bebé se movía dentro de su vientre. "Cada día más grande", escribió el ex chico reality con evidente emoción.

En una siguiente historia también compartió las imágenes que lograron captar en el ultrasonido. En ellas se puede apreciar por primera vez el rostro del bebé que están esperando juntos.

Aunque aún no han confirmado públicamente el sexo del bebé, se sabe que ya realizaron la revelación, ya que Isabella lo compartió hace unos días en redes sociales.

Hugo García y su presente lejos de la TV

Luego de alejarse de la televisión peruana y establecerse en Miami, Hugo García optó por mantenerse cercano a sus seguidores a través de redes sociales. Fue allí donde decidió responder algunas preguntas y contar cómo ha cambiado su rutina tras dejar atrás su etapa en la pantalla chica.

El exintegrante de Esto es guerra explicó que actualmente se dedica principalmente a la creación de contenido digital, actividad que ha ganado gran relevancia en su vida profesional.

"Soy creador de contenido y deportista... pero ahorita más que eso, estoy construyendo algo que me tiene demasiado emocionado. Se vienen unos proyectos que ya quiero poder contarles todo", expresó Hugo García.

Además, resaltó que también se mantiene activo como deportista, especialmente en el ciclismo, una disciplina que siempre ha sido parte de su estilo de vida.