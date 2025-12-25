Yaco Eskenazi revela que gastó S/15.000 en un regalo para Natalie Vértiz

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La vida amorosa de Yaco Eskenazi volvió a capturar la atención luego de que revelara en el podcast Yaco y El Loco que gastó S/15.000 en un regalo para Natalie Vértiz. El exchico reality contó cómo solía optar por obsequios lujosos antes de descubrir que los pequeños detalles son los que más emocionan a su esposa.

Yaco Eskenazi y su lujoso regalo

En el podcast conducido también por el 'Loco' Wagner, Yaco Eskenazi recordó cómo solía elegir regalos costosos para Natalie Vértiz, entre ellos joyas y accesorios de alto valor como anillos, pulseras, aretes y cadenas de oro.

"Al comienzo sí le regalaba oro: cadenas, aretes, anillos, pulseras. No, brother, a Natalie le he regalado cosas caras. Una vez, por su cumpleaños, le compré un bolso Louis Vuitton de una colección de colores y me costó más de 15.000 soles", confesó.

El exchico reality contó que estos obsequios reflejaban su forma de demostrar cariño y agradecimiento, pero que con el tiempo comprendió que los detalles sencillos cargados de significado emocional eran los que realmente tocaban el corazón de Natalie Vértiz.

A Natalie Vértiz le gusta lo sencillo

Con los años, Yaco Eskenazi entendió que la espontaneidad y el sentimiento eran más importantes que el valor monetario de los regalos.

"He ido descubriendo que a Natalie le gusta mucho más cuando tengo detalles sencillos. Incluso tuve que contratar al chico que chambea con ella para que me edite un video de amor, con fotos nuestras", contó.

Estas confesiones permitieron a los seguidores conocer no solo el lado romántico de Yaco Eskenazi, sino también su evolución como esposo y padre, quien aprendió a valorar los gestos que fortalecen la relación y los lazos familiares.

Historia de amor de Yaco y Natalie

La relación de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz comenzó en 2013 durante su participación en Esto es guerra, aunque al inicio no fueron vinculados sentimentalmente.

Con el tiempo, la cercanía entre ambos creció hasta que Yaco Eskenazi sorprendió a Natalie Vértiz pidiéndole matrimonio en vivo.

Finalmente, se casaron el 11 de julio de 2015 en Pachacámac, en lo que todos llamaron 'la boda del año', y desde entonces se consolidaron como una de las parejas más estables de la farándula.

Yaco Eskenazi reveló que gastó S/15.000 en un regalo para Natalie Vértiz, mostrando cómo los lujos formaron parte de los primeros años de matrimonio. Con el tiempo, descubrió que los detalles sencillos y cargados de sentimiento son los que realmente importan.