Jefferson Farfán vuelve a retar a Magaly tras amenaza de querella por supuestas pruebas: "Hazlo, sin miedo"

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El enfrentamiento mediático entre Jefferson Farfán y Magaly Medina volvió a encenderse luego de que el exfutbolista respondiera con un nuevo desafío tras la advertencia de la conductora de iniciar acciones legales en su contra. El intercambio de declaraciones ha reactivado una tensión que viene creciendo en los últimos días en el entorno público.

El conflicto se originó a raíz de cuestionamientos sobre el cumplimiento del servicio comunitario realizado por la periodista, situación que Farfán ha puesto en duda públicamente. Según su postura, existirían supuestas irregularidades en la ejecución de esta medida legal, lo que ha motivado una serie de pronunciamientos cada vez más confrontacionales entre ambos.

Farfán no teme acciones legales de Magaly

En ese contexto, la tensión aumentó cuando Magaly Medina advirtió con querellarlo, lo que provocó una respuesta inmediata del exseleccionado. Lejos de retroceder, Farfán volvió a desafiarla públicamente, invitándola a proceder por la vía legal si considera que tiene elementos suficientes para sustentar sus acusaciones en su contra.

" ¿Me vas a querellar porque no tengo pruebas? ¡Pues hazlo, sin miedo! (...) ¿La quieres ver desenfocada o la quieres ver en enfocados?", escribió el exfutbolista dejando entrever que podría presentar las supuestas pruebas en su podcast dominical.

Jefferson Farfán vuelve a retar a Magaly

Además, el exfutbolista aseguró que cuenta con material que respaldaría sus afirmaciones, generando expectativa sobre una posible revelación de pruebas. Sus mensajes, difundidos en redes sociales, han sido interpretados como una estrategia para presionar a la conductora y mantener vigente el enfrentamiento mediático que ambos protagonizan en distintos espacios.

Magaly denunció amenazas ligadas a Farfán

Durante la más reciente edición de su programa, la 'Urraca' mostró detalles de las acciones legales que emprendió ante la Policía Antiextorsiones, el Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario. Según explicó, los mensajes amenazantes provienen de personas que afirman estar vinculadas a Jefferson Farfán y que incluso mencionan al exfutbolista de manera reiterada en sus mensajes.

"Sabemos todas tus placas y tus carros. Y ese muchacho galáctico que lo jo*** por las hue*** nos debe, así que págale o te mueres. Ya sabes, plomo", leyó Magaly en los mensajes que presentó en su programa.

Asimismo, Magaly sostuvo que los responsables de las amenazas aseguran pertenecer a una conocida organización criminal llamada 'Barrio King'. De acuerdo con la conductora, estos individuos intentan justificar sus actos señalando una supuesta deuda relacionada con el exseleccionado nacional.

De esta manera, el enfrentamiento entre Jefferson Farfán y Magaly Medina continúa escalando en el ámbito mediático, marcado por nuevas provocaciones y advertencias legales. Mientras ambos mantienen sus posturas firmes, el conflicto se alimenta de acusaciones cruzadas y posibles pruebas, lo que podría derivar en un proceso judicial con mayor exposición pública y controversia.