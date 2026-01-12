Tragedia en Chimbote: Balacera durante fiesta de cumpleaños deja dos muertos en presunto ajuste de cuentas

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una fiesta de cumpleaños celebrada en un establecimiento nocturno de Chimbote culminó en una total tragedia luego que se desatara una feroz balacera que dejó como saldo dos personas fallecidas.

Tragedia en Chimbote durante fiesta de cumpleaños

La noche del pasado sábado 10 de enero, sujetos armados irrumpieron en la celebración de un cumpleaños, en la ciudad de Chimbote, en la región Áncash, y abrieron fuego a quemarropa contra dos hombres.

Este ataque que desató el pánico entre todos los asistentes estaría vinculado a un posible ajuste de cuentas por la disputa entre bandas criminales por el control territorial de la zona, de acuerdo a las autoridades policiales.

Cabe precisar que, el trágico acontecimiento se suscitó específicamente en el segundo piso de un local llamado "Pato Mart", en donde decenas de personas se habían congregado para festejar un onomástico.

De acuerdo a los testigos fueron dos los criminales quienes encapuchados, con arma en mano y sin mediar palabra dispararon contra dos asistentes. Tras ello, el caos y el temor se apoderó del lugar ocasionando que el resto del público buscaran refugio raudamente, en medio de gritos y confusión.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) lugaron hasta el lugar donde ocurrió este hecho de sangre para acoordonar la zona y dar inicio a las diligencias de criminalística, incluyendo el levantamiento de evidencias y la revisión de cámaras de seguridad cercanas, a fin de identificar a los responsables del atentado.

@soltvperu #Chimbote l ASESINADAS EN UN BAR. Un doble asesinato fue perpetrado por desconocidos en un bar de Chimbote. Las víctimas fueron un sujeto con antecedentes policiales y un joven de 18 años. Se trataría de una rivalidad entre bandas delincuenciales. ♬ sonido original - SOL TV Noticias

Uno de los fallecidos estaría vinculado a una organización criminal

Vale mencionar que, los delincuentes lograron escapar del recinto cuando el personal policial se encontraba acordonando el lugar y las víctimas de las víctimas llegaban al local frente a la magnitud del ataque.

En conversación con Latina Noticias el general Eduan Díaz, jefe de la región policial Áncash, explicó que los facinerosos formarían parte de una red delictiva. "Estas personas pertenecerían a la organización criminal Los Patecos. Ellos ya vienen de años anteriores con una recía entre organizaciones criminales por el control territorial", manifestó.

En tanto, las víctimas mortales fueron identificadas como Carlos de la Cruz, de 18 años, y José López, apodado "Coche". De acuerdo a información oficial y de la Policía , este último estaría vinculado a actividades ilícitas en la zona. Ambos fueron atacados directamente por lo que la tesis de que fue premeditado se refuerza.

Como vemos, dos sujetos acabaron con la vida de dos personas en las inmediaciones de un local donde se realizaba una fiesta. Según la PNP los criminales pertenecerían a la banda delictiva Los Patecos, a su vez uno de los fallecidos estaría vinculado con actividades ilícitas.