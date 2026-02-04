PNP en alerta: Integrantes de 'Los Pulpos' planearían atentar contra jefes policiales tras captura de la pareja del líder

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La reciente captura de Keysi Salvatierra Vigo, pareja sentimental del cabecilla de la 'Los Pulpos', alias 'Johnson Pulpo', habría ocasionado que los integrantes de esta banda criminal busquen venganza contra Trujillo y los jefes policiales, así lo dio a conocer el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Integrantes de 'Los Pulpos' planean atentar contra la PNP

De acuerdo al alto mando policial, la captura de la mujer en La Paz, Bolivia, el pasado martes 27 de enero, habría generado que parte de los remanentes de la organización delictiva activen planes de venganza sobre todo contra la capital de la región de La Libertad.

"La inteligencia ha dado a conocer de que se estarían realizando la explosión de artefactos de dinamita y demolición en la ciudad de Trujillo en represalia, en venganza por esta captura de Keisy Salvatierra", manifestó a TV Perú.

Sin embargo, estos amedrentamientos no solo abarcaría la ciudad norteña, sino que también se extenderían directamente a los altos jefes policiales, entre los que resaltan los generales Víctor Revoredo y Franco Moreno Panta, este último es destacado por su labor en La Libertad.

Cabe señalar que, la seriedad de este tipo de intimidaciones quedó evidenciada luego de hallar una fotografía de Revoredo junto a cartuchos de munición durante el allanamiento de un búnker en el distrito limeño de Ate.

Además, Arriola Delgado sostuvo que por esta razón la Policía Nacional del Perú (PNP) ya procedió con la activación de protocolos de seguridad para salvaguardar la integridad de sus miembros.

"Se están tomando todas las medidas. Se adecuan todas las situaciones de contrainteligencia e inteligencia para poder estar al frente", explicó el comandante general de la Policía Nacional.

No han capturado a 'Johnson Pulpo'

En paralelo a estas amenazas de la banda criminal, el lunes 2 de febrero había un fuerte trascendido que el líder de 'Los Pulpos', Jhonsson Smith Cruz Torres, alias 'Jhonson Pulpo', había sido capturado en territorio chileno, sin embargo, dicha información fue desmentida por la propia Policía.

El encargado de descartar la caída del prófugo fue el general Víctor Revoredo, jefe del Departamento de Investigación Criminal (Dirincri) de Lima, pero sí aseguró que ya lo tienen identificado.

"Se está trabajando con todas las Policías de la región, es el clamor de la población la captura de este irrecuperable. Te vamos a capturar", manifestó Revoredo.

