Reimond Manco: Amiga del exfutbolista se retracta tras exponerlo con pruebas de presunta infidelidad

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Reimond Manco fue noticia otra vez luego de que una amiga soltara pruebas de una presunta infidelidad. Pero la situación dio un salto inesperado cuando la joven decidió retractarse y pedir disculpas públicas, dejando a todos mudos con el nuevo rumbo que tomó el caso.

Reimond Manco en escándalo por chats

Todo comenzó cuando el programa Magaly TV, La Firme presentó una entrevista con Maydiel, amiga cercana de Reimond Manco, quien aseguró tener conversaciones, fotos y videos que lo comprometían en una supuesta infidelidad hacia su esposa, Lilia Moretti.

Las imágenes mostradas en televisión rápidamente generaron revuelo, ya que dejaban entrever una relación cercana entre ambos y una situación que no pasó desapercibida para el público ni para los seguidores del exfutbolista.

Según lo presentado en el reportaje, estas pruebas habrían sido parte de una serie de intercambios privados que terminaron saliendo a la luz en medio de la polémica.

Amiga de Reimond Manco se retracta

Horas después de la difusión del programa, la historia tomó un rumbo totalmente distinto. Maydiel decidió conectarse a un live en TikTok para cambiar su versión y pedir disculpas públicas a Reimond Manco.

En su transmisión, aseguró que se había dejado llevar por la cólera y que se excedió al exponerlo de esa manera. "Te pido disculpas una vez más, amigo, porque sí me excedí, me dejé llevar por la cólera, pero es de humanos aceptar nuestros errores", expresó durante la transmisión.

Además, explicó que lamentaba haberlo llamado "chipi" y reconoció conocer a la familia del exfutbolista, lo que, según dijo, aumentó su vergüenza por lo ocurrido.

En medio de su retractación, la joven también dio detalles sobre el origen del material que presentó en televisión. Según contó, las imágenes habrían sido tomadas de un grupo de WhatsApp donde ella era administradora.

"Los videos, vuelvo y repito, los saqué de un grupo de WhatsApp de varones donde yo estaba como administradora. Ahí entre los varones se mandan cosas", explicó, señalando que solo tomó lo que consideró relevante en ese momento.

Reimond Manco se pronuncia tras polémica

Tras la retractación pública, Reimond Manco también decidió hablar sobre lo ocurrido. Lejos de escalar el conflicto, el exfutbolista optó por una respuesta conciliadora.

"Tranquila, no pasa nada. Tú tranquila. Lo importante es que estás aceptando que te equivocaste", señló, dejando entrever que no buscaba continuar con la polémica.

Así, Reimond Manco fue protagonista de un caso mediático luego de que una amiga lo expusiera con pruebas de presunta infidelidad, pero posteriormente se retractara públicamente y pidiera disculpas.