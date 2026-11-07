Milett revela que fue convocada para 'Las Vengadoras', pero Tilsa y el 'Zorro' Zupe la desmienten: "No la llamamos"

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La posible incorporación de Milett Figueroa a 'Las Vengadoras' volvió a generar controversia luego de que se conocieran las versiones de Tilsa Lozano y el 'Zorro' Zupe sobre la supuesta convocatoria a la modelo. Ambos personajes de la farándula peruana se pronunciaron para aclarar cómo se elegían a las integrantes de la recordada agrupación femenina.

¿Por qué no llamaron a Milett?

La polémica se originó luego de que Milett revelara en un podcast que había sido convocada para formar parte de 'Las Vengadoras', proyecto liderado por Tilsa Lozano. Esta versión despertó el interés del público, pues planteaba que la modelo pudo haber integrado el conocido grupo, que alcanzó popularidad en el espectáculo peruano.

Sin embargo, las declaraciones de Milett fueron desmentidas por Tilsa y el 'Zorro' Zupe, quienes aseguraron que nunca la llamaron para sumarse a la agrupación. Este último explicó que el proyecto siempre fue concebido para contar con tres integrantes y que su ausencia no estuvo relacionada con su belleza ni con sus capacidades para desenvolverse en el escenario.

"Nosotros no llamamos a Milechi. Y no fue por falta de belleza ni porque no creyéramos que lo fuera a hacer bien, pero la historia fue que cuando hacemos el producto Vengadora siempre fueron tres", indicó.

Asimismo, el ex productor de eventos señaló que Tilsa tenía un voto determinante en las decisiones del grupo y que difícilmente habría aceptado compartir el proyecto con Milett. Según explicó, la conductora no veía con buenos ojos los comentarios que la modelo había realizado sobre su edad durante algunas apariciones públicas.

"Tilsa tenía un voto fuerte, si es que no era el más fuerte de la agrupación, y pues ella no iba a querer tener cerca a alguien que le andaba diciendo vieja o cosas así en conferencias de prensa", dijo entre risas.

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Tilsa niega la versión de Milett

Por su parte, Tilsa negó haber invitado personalmente a Milett y recordó que, cuando Giselle Patrón dejó la agrupación, se organizaron castings para encontrar a una nueva integrante. Además, precisó que su madre, quien era la mánager, y el 'Zorro' Zupe estaban a cargo de los contactos y la organización.

"A mí Milett me parece que lo que mejor tiene es que es guapa y ahí terminan mis cosas positivas que voy a decir", dijo, fiel a su estilo sarcástico.

Finalmente, la exmodelo reconoció que Milett tenía las características físicas para integrar 'Las Vengadoras', aunque sus elogios se limitaron a su apariencia. De esta manera, las versiones de los involucrados volvieron a poner sobre la mesa las diferencias entre ambas figuras y las circunstancias que rodearon la conformación del grupo.