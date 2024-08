¡Molesta! Macarena Gastaldo negó viaje con Christian Cueva y enviará CARTA NOTARIAL a Pamela López

Continua la polémica. Tras la revelación de los chats de Christian Cueva en el programa de Magaly Medina, el nombre de Macarena Gastaldo ha vuelto a sonar dentro de la farándula peruana. En dichas conversaciones, el pelotero habría confirmado a Pamela López que tuvo un vínculo con la modelo argentina.

La noche de ayer, miércoles 21 de agosto, la 'Urraca' mostró en televisión nacional una serie de conversaciones entre Cueva y su esposa, en donde ella le increpaba por una lista de infidelidades cometidas. Dentro de las mujeres de Chollywood que fueron mencionadas, destacó el apellido Gastaldo, por lo que rápidamente se confirmó que se trataría de Macarena, la ex de Luis Advíncula.

Tal suceso despertó la molestia de la gaucha., quien decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. "¿Pueden dejar de vincularme, por favor, con gente con la que no tengo nada que ver? No sé con qué fundamento aparece mi nombre en un lío ajeno. No tengo nada que ver y no me rompan las bolas que estoy tranquila", mencionó en un inicio.