Mónica Cabrejos PREOCUPA al revelar terrible enfermedad: "El dolor es muy fuerte"

Mónica Cabrejos decidió abrir su corazón y confesar una dura realidad que atraviesa actualmente debido a una complicada enfermedad, que le provoca intensos dolores.

La actriz cómica de 48 años, Mónica Cabrejos, brindó una entrevista exclusiva al programa 'Magaly TV: La Firme' para dar a conocer detalles de su vida privada, logros profesionales y sus más recientes proyectos.

Sin embargo, aprovechó en sincerarse y confesar que tiene una complicada condición médica como la neuropatía , que afecta los nervios periféricos y provoca dolor, debilidad y entumecimiento, principalmente en las extremidades, y que por ello, poco a poco ha tenido que ir encontrando la forma de combatirla.

"Es aplicada, eso es lo bueno, le gusta hacer deporte. Ella vino por una lesión, que gracias a Dios pudimos superar", confesó su entrenador de natación, quien la ayuda a aliviar sus dolores de espalda ocasionada por la neuropatía.

La exvedette peruana señaló que una de las formas que encontró para aliviar su malestar es la natación y constante actividad física como aeróbicos y baile, ya que también le permite relajarse.

"Para mí es importante porque tengo una neuropatía y el dolor es muy fuerte y la natación al ser un deporte que no tiene impacto me baja el dolor a un 90%. Sí, voy al quiropráctico, pero ya no tomo pastillas", expresó a uno de los reporteros de Magaly Medina.

Con los ejercicios acuáticos, Mónica Cabrejos puede fortalecer sus piernas, abdomen y brazos, complementando su rutina de cuidado personal y salud.

A sus 48 años, la actriz cómica se encuentra soltera y sin hijos, por lo cual, no pudo evitar ser consultada por el motivo de su decisión de priorizar su bienestar personal y su independencia.

La psicóloga de profesión expresó que no se imagina casada: "Acepto hasta a un vecino, en un matrimonio convencional, como funcionan los matrimonios aquí, no. No creo en el matrimonio, honestamente. No creo que esas reglas me funcionen a mí como mujer".