Karol G lanzó su álbum 'No me arrepiento de sentir tanto' con colaboraciones de Drake y Bruno Mars

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karol G está de vuelta y, como era de esperarse, no llegó sola. La colombiana lanzó No me arrepiento de sentir tanto, su nuevo álbum, en el que habla de amor, corazones rotos y sanación, además de unir su voz a figuras internacionales como Drake y Bruno Mars.

Karol G lanza su nuevo álbum

La espera terminó para los seguidores de Karol G. La cantante colombiana estrenó oficialmente No me arrepiento de sentir tanto, una producción compuesta por 14 temas que ya se encuentra disponible en las principales plataformas musicales.

Esta vez, la artista apuesta por un proyecto bastante emocional. Desde el título ya deja pistas de lo que viene: canciones relacionadas con el amor, las rupturas sentimentales y ese proceso de volver a encontrarse después de una experiencia complicada.

Pero si algo terminó de encender la emoción de sus fans fueron las colaboraciones. Horas antes del estreno, Karol G publicó en Instagram el listado completo de canciones y confirmó algunos nombres que rápidamente dieron de qué hablar.

Entre ellos aparecen Drake, Bruno Mars, Judeline Rusowsky y Greg Gonzalez, artistas que forman parte de diferentes canciones de esta nueva etapa musical de la colombiana.

Uno de los temas que empezó a destacar apenas salió el disco fue "Ahí", colaboración entre Karol G y Drake. Según las cifras difundidas durante las primeras horas del lanzamiento, la canción ya superaba las 175 mil reproducciones en YouTube, convirtiéndose rápidamente en una de las más comentadas del álbum.

Karol G y sus 14 nuevas canciones

Estas son las 14 canciones que forman parte de No me arrepiento de sentir tanto:

Te llevas To Maybe Bebiendo lágrimas Ahí (colaboración con Drake) Final Feliz Still (colaboración con Bruno Mars) Alguien que te amaba MATADORA For u My Love Si lo ven BbY WOW (colaboración con Judeline Rusowsky) Con quién andará? Eclipse Después de ti (colaboración con Greg Gonzalez)

Y aunque apenas han pasado unas horas desde que el material llegó a las plataformas, los fans de la cantante ya comenzaron a reaccionar en redes sociales. Entre comentarios, reproducciones y publicaciones sobre sus canciones favoritas, el nuevo lanzamiento empieza a hacerse sentir.

Así, Karol G inicia una nueva etapa con No me arrepiento de sentir tanto, un álbum de 14 canciones marcado por historias de amor, desamor y sanación. Las colaboraciones con Drake y Bruno Mars se convirtieron en dos de los grandes atractivos del lanzamiento.