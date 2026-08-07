RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Nuevo lanzamiento

Karol G lanzó su álbum 'No me arrepiento de sentir tanto' con colaboraciones de Drake y Bruno Mars

Karol G estrenó su nuevo álbum 'No me arrepiento de sentir tanto', una producción de 14 canciones que ha llamado la atención por sus colaboraciones con Drake y Bruno Mars.

Karol G lanza su nuevo álbum
Karol G lanza su nuevo álbum (Difusión)

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 07/08/2026

Síguenos en Google News Google News

Karol G está de vuelta y, como era de esperarse, no llegó sola. La colombiana lanzó No me arrepiento de sentir tanto, su nuevo álbum, en el que habla de amor, corazones rotos y sanación, además de unir su voz a figuras internacionales como Drake y Bruno Mars.

Karol G lanza su nuevo álbum

La espera terminó para los seguidores de Karol G. La cantante colombiana estrenó oficialmente No me arrepiento de sentir tanto, una producción compuesta por 14 temas que ya se encuentra disponible en las principales plataformas musicales.

Esta vez, la artista apuesta por un proyecto bastante emocional. Desde el título ya deja pistas de lo que viene: canciones relacionadas con el amor, las rupturas sentimentales y ese proceso de volver a encontrarse después de una experiencia complicada.

Pero si algo terminó de encender la emoción de sus fans fueron las colaboraciones. Horas antes del estreno, Karol G publicó en Instagram el listado completo de canciones y confirmó algunos nombres que rápidamente dieron de qué hablar.

Entre ellos aparecen Drake, Bruno Mars, Judeline Rusowsky y Greg Gonzalez, artistas que forman parte de diferentes canciones de esta nueva etapa musical de la colombiana.

Karol G vivió tenso momento tras ser sujetada por un fan durante su concierto en Toronto
Lee también

Karol G vivió tenso momento tras ser sujetada por un fan durante su concierto en Toronto

Uno de los temas que empezó a destacar apenas salió el disco fue "Ahí", colaboración entre Karol G y Drake. Según las cifras difundidas durante las primeras horas del lanzamiento, la canción ya superaba las 175 mil reproducciones en YouTube, convirtiéndose rápidamente en una de las más comentadas del álbum.

Karol G y sus 14 nuevas canciones

Estas son las 14 canciones que forman parte de No me arrepiento de sentir tanto:

  1. Te llevas To
  2. Maybe
  3. Bebiendo lágrimas
  4. Ahí (colaboración con Drake)
  5. Final Feliz
  6. Still (colaboración con Bruno Mars)
  7. Alguien que te amaba
  8. MATADORA
  9. For u My Love
  10. Si lo ven
  11. BbY WOW (colaboración con Judeline Rusowsky)
  12. Con quién andará?
  13. Eclipse
  14. Después de ti (colaboración con Greg Gonzalez)

Karol G anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum "No Me Arrepiento de Sentir Tanto" poco antes de llegar a Perú
Lee también

Karol G anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum "No Me Arrepiento de Sentir Tanto" poco antes de llegar a Perú

Y aunque apenas han pasado unas horas desde que el material llegó a las plataformas, los fans de la cantante ya comenzaron a reaccionar en redes sociales. Entre comentarios, reproducciones y publicaciones sobre sus canciones favoritas, el nuevo lanzamiento empieza a hacerse sentir.

Así, Karol G inicia una nueva etapa con No me arrepiento de sentir tanto, un álbum de 14 canciones marcado por historias de amor, desamor y sanación. Las colaboraciones con Drake y Bruno Mars se convirtieron en dos de los grandes atractivos del lanzamiento.

Temas relacionados Álbum Bruno Mars Drake Karol G No me arrepiento de sentir tanto

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA