Murió reconocida actriz a los 57 años tras accidente en una piscina: Esto se sabe

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cine está de luto tras confirmarse el fallecimiento de una querida actriz a los 57 años, tras permanecer varios días en coma luego de ser hallada inconsciente en la piscina de un club privado.

Falleció actriz: estuvo en coma tras incidente en piscina

De acuerdo a los primeros reportes, la actriz recordada por su papel en la película 'Los ríos de color púrpura', un thriller que marcó un hito en el cine francés y que le permitió consolidar su nombre a nivel internacional, falleció a los 57 años. La noticia fue confirmada por sus hijas, quienes solicitaron respeto y discreción durante el vuelo.

Según detallaron, la artista sufrió un desvanecimiento por un "incidente cardiaco" el 11 de abril mientras nadaba en un club privado del distrito 9 de la capital francesa. De acuerdo a testigos, Nadia Farès, soltó repentinamente la tabla con la que se metió a la piscina y se sumergió, hasta que tras varios minutos no se evidenciaba su presencia en la superficie.

La actriz fue rescatada y recibió maniobras de reanimación para, posteriormente, ser trasladada al hospital Pitié-Salpêtrière. En el nosocomio logró ser estabilizada, pero permaneció en coma por una semana.

Emotivo adiós de las hijas de Nadia Farès

Las hijas de Nadia Farès, Cylia y Shana Chasman, lanzaron un mensaje conjunto a la agencia AFP, expresando el dolor que atraviesa su familia por la reciente pérdida de la actriz.

"Con una inmensa tristeza anunciamos este viernes, 17 de abril, el fallecimiento de Nadia Farès. Francia ha perdido a una gran artista, pero para nosotras, ante todo, es a una madre a quien acabamos de perder", indicaron en un inicio.

Seguidamente, Cylia agregó: "Mamá. Este es un dolor que nunca superaré. Cada día me despierto y rezo para que esto sea una pesadilla y que sigas con nosotros", recordando su última conversación donde la actriz le dijo que "no tenía miedo a la muerte", sin saber que tendría un grave accidente en una piscina.

Finalmente, revelaron que se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido, aunque por el momento no se habría identificado ninguna situación sospechosa sobre el incidente.

¿Quién fue Nadia Farès?

Nacida en Marrakech, Marruecos, el 20 de diciembre de 1968, y nacionalizada francesa, Farès creció en Niza y luego se trasladó a París, donde dio sus primeros pasos en la actuación a principios de los 90.

El proyecto que la lanzó a la fama fue 'Los ríos de color púrpura', dirigida por Mathieu Kassovitz, que coprotagonizó junto a Jean Reno y Vincent Cassel. Según había contado, en septiembre de 2026 iba a comenzar en París el rodaje de su primera película como directora y guionista.

Sin embargo, lamentablemente, el 17 de abril se confirmó su fallecimiento. La actriz Nadia Farès, estrella del cine francés, murió a los 57 años tras estar en coma por un accidente en una piscina.