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Se siente afectado

'Cachay' fue operado y reafirma que llevará a juicio a expolicía que lo agredió en Olmos: "Está libre"

En diálogo exclusivo con Exitosa, el cómico 'Cachay' fue operado tras ser víctima de una agresión en Olmos, en la región Lambayeque, y reafirmó que llevará a juicio a su atacante.

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 03/06/2026

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El cómico José Luis 'Cachay' dialogó en exclusiva con Exitosa para revelar que fue operado luego de tener el brazo fracturado y la muñeca rota producto de una fuerte agresión de la cual fue víctima durante un show en la ciudad de Olmos, en Lambayeque, hace más de dos semanas.

'Cachay' fue operado, pero lamenta que no pueda trabajar

Recordemos que el humorista tuvo que ser hospitalizado y quedó con el brazo fracturado al ser empujado violentamente y caer por varios metros cuando se encontraba realizando una presentación en la losa deportiva 'Los Algarrobos' localizado en la ciudad lambayecana de Olmos 

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