Recordada actriz de la película 'American Pie' sorprendió tras anunciar que abrió su cuenta de Onlyfans

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una actriz que participó en la película 'American Pie' sorprendió al anunciar que abrió su cuenta de Onlyfans, tras varios años sin papeles en el cine así como en televisión y en medio de una solicitud de divorcio a su esposo.

Recordada 'Nadia' de 'American Pie' abrirá Onlyfans

La actriz Shannon Elizabeth cuenta con una amplía trayectoria cinematográfica y televisiva, sin embargo, su papel más destacado es el de 'Nadia' en la película 'American Pie' (1999) convirtiéndose en un rostro muy conocido a finales de los noventa.

Ahora, ha vuelto a llamar la atención de sus fanáticos al anunciar que se aventurará en la creación de contenidos debido a que abrió una cuenta en la plataforma para adultos Onlyfans.

Así lo reveló la intérprete en una reciente entrevista concedida a la revista People, en la que justificó su ingreso al famoso servicio de suscripción por sus contenidos destinados a mayores de edad.

"He pasado toda mi carrera trabajando en Hollywood, donde otras personas controlaban la narrativa y el resultado de mi carrera. Este nuevo capítulo trata de cambiar eso, mostrar un lado más sexy que nadie ha visto y estar más cerca de mis fans", afirmó.

Shannon Elizabeth, recordada actriz que personificó a 'Nadia' en la película 'American Pie'

Otra revelación de Shannon Elizabeth

Hay que mencionar que, esta noticia surge en un contexto en el que circularon recientemente reportes sobre su situación personal, con versiones que señalan que la estrella norteamericana habría iniciado un proceso de divorcio de su esposo, Simon Borchert, con quien contrajo matrimonio en 2021 tras conocerse en 2015.

Aunque vale indicar que, hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales más allá de lo que ya se ha publicado respecto a esta presunta separación de su pareja, como es el caso del medio Page Six.

"El divorcio es reciente. Ella está recién soltera y lanza su Onlyfans mañana por la mañana", manifestó una fuente cercana a la actriz de 52 años al citado medio de comunicación.

A ello se suma que, Elizabeth realizó días atrás una publicación en su cuenta oficial de Facebook con un mensaje que muchos tomaron como la revelación de una nueva etapa en su vida. "Agradecida por estos momentos tranquilos, patas arenosas y amor incondicional", escribió.

Luego de varios años sin papeles en el cine así como en televisión y en medio de un proceso de separación de su pareja Simon Borchert, la actriz Shannon Elizabeth, famosa por su papel de Nadia en la película 'American Pie' sorprendió a sus seguidores al anunciar que abrirá una cuenta en la plataforma para adultos Onlyfans.