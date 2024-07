Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, una de las parejas más queridas de la farándula peruana, celebran 9 años de una relación sólida y ejemplar. La conductora de 'Estás en todas' sorprendió al compartir un emotivo mensaje de amor al ex chico reality. En esta nota, también descubre cómo comenzó su romance.

La popular conductora Natalie Vértiz compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen junto a su esposo, Yaco Eskenazi. En la fotografía, La conductora de 'Estás en Todas' luce un vestido y el actor un traje, acompañada de un mensaje:

"It's our anniversary, 9 años con mi Yaco, 9 años juntos, 2 hijos maravillosos y un hogar que es nuestro refugio. Sigamos viviendo la vida juntos como sabemos hacerlo, con el corazón como escudo y la esperanza infinita de que la vida nos siga sorprendiendo con muchas bendiciones. ¡Te amo mi chico chévere! El que más me hace reír (y renegar). ¡A celebrarnossss mi Jacobo!".