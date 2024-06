Yaco revela que estuvo cerca de separarse de Natalie Vértiz tras crisis: "Si no funciona, ya fue"

Yako Eskenazi reveló detalles nunca antes conocidos de su relación con Natalie Vértiz en una reciente entrevista para YouTube. El conductor dio a conocer que sufrió una grave crisis con su esposa en el pasado lo que generó que su matrimonio estuviera a punto de finalizar.

Como se sabe, la modelo y el exchico reality se han consolidado como una de las parejas más solidas del espectáculo nacional con varios años juntos y dos hijos frutos de su amor.

Durante una extensa entrevista con Jorge Talavera para su canal de YouTube, Yaco Eskenazi contó que meses antes de la muerte de su padre, estuvo muy cerca de separarse de Natalie Vértiz.

Sin embargo, fue su propio progenitor, meses antes de morir, el que le exigió luchar por su familia y hasta le recomendó tener otro hijo con su esposa para poder reforzar su relación. Esto finalmente se dio ya que ambos lograron concebir a su segundo heredero Leo, quien nació en agosto del 2021.

"Todo el mundo me dice que Leo se parece mucho a mi papá y ese es un hijo que mi papá me pidió tener antes de morir. Esa navidad tuvimos una conversación; en ese entonces Natalie y yo teníamos una crisis y él me decía: 'Los Eskenazi no abandonan a la familia'. Yo le decía: 'Pero si no funciona, no funciona pues, ya fue'. Me decía: 'No, los Eskenazi no son así, van hasta el final. Tú lo que tienes que hacer es recomponerse y buscar tener otro hijo con tu mujer, porque tienen que seguir'", expresó.