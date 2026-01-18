Fundación Nobel aclara que Corina Machado no debía dar su premio a Donald Trump: "Ni siquiera simbólicamente"

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Fundación Nobel publicó un comunicado en su cuenta oficial de X reafirmando que los premios que otorga son personales e intransferibles, y que no pueden ser cedidos "ni siquiera de forma simbólica".

El mensaje, aunque no mencionó nombres, fue interpretado como una respuesta directa al gesto de la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien días atrás entregó simbólicamente su Nobel a Donald Trump.

El texto recordó que uno de los principios centrales de la institución es "salvaguardar la dignidad de los Nobel y su administración", y que los galardones se conceden estrictamente siguiendo las disposiciones del testamento de Alfred Nobel .

"[Dicha voluntad] establece que los premios se otorgarán a quienes han aportado el mayor beneficio a la humanidad y especifica quién tiene derecho a otorgar cada premio", expresa el comunicado.

Con ello, la Fundación parece comenzar a marcar distancia frente a usos políticos o simbólicos del premio, subrayando que el Nobel no puede convertirse en un recurso diplomático ni propagandístico.

Statement from the Nobel Foundation



One of the core missions of the Nobel Foundation is to safeguard the dignity of the Nobel Prizes and their administration. The Foundation upholds Alfred Nobel's will and its stipulations. It states that the prizes shall be awarded to those who... pic.twitter.com/WIadOBLtpD — The Nobel Prize (@NobelPrize) January 18, 2026

El gesto de Machado

Machado había sorprendido al anunciar que entregaba su Nobel a Trump como un reconocimiento a su liderazgo y respaldo internacional. El gesto fue interpretado como un intento de reforzar la alianza política y enviar un mensaje de apoyo a la oposición venezolana frente al régimen de Nicolás Maduro.

Para sus seguidores, la entrega simbólica representaba un acto de legitimación internacional; para sus críticos, una maniobra política que desdibujaba el sentido original del galardón.

Primera foto entre Donald Trump y María Corina Machado

La reacción de Trump

Tras recibir simbólicamente el premio, Trump calificó a Machado como "una mujer estupenda" y confirmó que volvería a conversar con ella.

La declaración reforzó la narrativa de que el gesto había abierto una ventana para un acercamiento político entre ambos, con implicancias en la agenda internacional sobre Venezuela. El hecho fue leído como un intento de proyectar respaldo a la oposición venezolana desde la figura de un líder con influencia global.

🇺🇸🇻🇪 | Trump sobre la medalla del Premio Nobel que le entregó a María Corina Machado:pic.twitter.com/0rwUzAOpYS — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 16, 2026

El comunicado como cierre

La publicación de la Fundación Nobel, sin embargo, puso un punto final institucional al debate: los premios no pueden ser transferidos ni reinterpretados como símbolos políticos.

El mensaje busca proteger la credibilidad del Nobel y evitar que se convierta en un instrumento de propaganda o alianzas estratégicas. Al reafirmar la intransferibilidad del galardón, la Fundación defendió su carácter personal y la integridad de su administración.

El contraste entre el gesto de Machado y la respuesta de la Fundación Nobel revela la tensión entre el uso político de símbolos internacionales y la defensa institucional de su neutralidad.

El episodio deja en evidencia cómo los premios internacionales pueden ser utilizados como herramientas de narrativa política, pero también cómo las instituciones buscan blindar su legitimidad frente a esos intentos.