Mark Vito llevó a su novia a conocer a sus padres, pero no tenía para el taxi: "Me hizo ir en metro"

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mark Vito sorprendió a más de uno al anunciar un nuevo capítulo en su historia de amor con Leslie Echevarría. El empresario viajó a Estados Unidos con la joven para presentarla a sus padres, confirmando que su romance va en serio. Sin embargo, en medio de este momento tan importante, salió a la luz una divertida anécdota, pues no tenía para el taxi.

Mark Vito no tenía para el taxi

Aunque apenas llevan cinco meses juntos, Mark Vito decidió que era momento de dar un paso importante con Leslie Echevarría. El ex de Keiko Fujimori armó maletas y se la llevó a Nueva York para que conozca a sus padres, una señal clara de que la relación va en serio.

La noticia sorprendió a muchos, sobre todo porque desde que oficializaron su romance no han dejado de mostrarse cómplices en redes sociales, compartiendo viajes, bromas y momentos juntos.

Durante su estadía en Estados Unidos, la pareja dejó ver que se encuentra en una etapa de total confianza. Incluso, Leslie Echevarría no dudó en bromear con Mark Vito y lo expuso públicamente al contar entre risas: " Me hizo ir en subway porque no tiene para el taxi ". Una anécdota que generó carcajadas en sus seguidores.

¿Mark Vito le fue infiel a Keiko Fujimori?

Precisamente, hablando de Mark Vito, en agosto Keiko Fujimori sorprendió al abrir su corazón en una entrevista con Magaly Medina para su podcast.

La lideresa de Fuerza Popular habló por primera vez de forma directa sobre las razones que llevaron al fin de su matrimonio con Mark Vito Villanella, padre de sus dos hijas, y dejó entrever que una infidelidad habría sido determinante en la decisión final.

"Fue un proceso muy duro, pero yo creo que toda esta persecución judicial fue deteriorando el matrimonio como pareja. Eso nos hizo mucho daño y llegó un momento en que ya, si se cruza la línea de la que no había regreso. Lo conversamos alteradamente", expresó.

Cuando Magaly le preguntó cómo descubrió la supuesta traición de Mark Vito, Keiko Fujimori evitó dar detalles específicos, aunque reconoció que se trató de una experiencia muy dolorosa para ella.

"No voy a contar todos esos detalles. Pero yo creo que siempre se puede conversar de manera respetuosa. Sí, las emociones salen, por supuesto. Uno tiene que elevar más la voz. He llorado mucho", confesó.

El viaje a Nueva York se convirtió en la primera oportunidad para que Leslie Echevarría conozca a los padres de Mark Vito, confirmando así que su romance avanza con pasos firmes. Entre fotos, complicidad y bromas, la pareja compartió momentos que se viralizaron, especialmente cuando ella contó que él no tenía para el taxi y tuvieron que ir en subway.