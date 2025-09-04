Cielo Fernández es vista muy cercana a Axel Medina pese a negar relación: "¿Y ahora qué van a decir?"

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante de Corazón Serrano, Cielo Fernández, fue captada muy cercana a Axel Medina, integrante de La Única Tropical. Esto ocurre luego de que la joven artista negara rotundamente tener una relación sentimental con el cumbiambero, a quien se le vinculó con ella tras su separación.

Cielo Fernández aparece junto a Axel Medina

La historia comenzó el último fin de semana en Sechura, donde se celebró el 27 aniversario de La Única Tropical. Fue ahí que el tiktoker Fernando León destapó el chisme al difundir videos y fotografías de la fiesta privada, en las que se ve a Cielo Fernández compartiendo mesa y conversaciones con Axel Medina.

Las imágenes dejaron en shock a los fans, pues hasta hace poco la cantante de Corazón Serrano había dejado en claro que no había nada sentimental con el integrante de La Única Tropical.

Sin embargo, en las grabaciones no solo resaltó la complicidad durante el evento, sino también lo que vino después: ambos fueron a una cevichería en Piura, donde posaron —aunque por separado— con el dueño del local.

Lo curioso es que estos acercamientos ocurren luego de que la expareja de Axel Medina señalara públicamente a Cielo Fernández como la supuesta responsable de su ruptura a inicios de 2025.

Y aunque la cumbiambera de 18 años insistió que "tenemos una amistad y la verdad me cae muy bien, es una persona muy sencilla, muy humilde, es muy talentoso. Yo también lo admiro como cantante", los rumores de romance no tardaron en encenderse.

Axel Medina cuenta cómo conoció a Cielo Fernández

En junio de este año, Axel Medina reveló en una entrevista con El reventonazo de la Chola que conoció a Cielo Fernández en un evento realizado en Chiclayo, cuando ella todavía integraba la agrupación Son del Duke. Desde ese momento, según contó el cantante, ambos comenzaron a tener un contacto frecuente.

El cumbiambero reconoció que hubo momentos de cercanía, pero aseguró que nunca existió una infidelidad en su historia con la integrante de Corazón Serrano: "Nadie se metió en la relación de nadie".

"Salimos buen tiempo, estuvimos saliendo y hasta hoy mantenemos comunicación", confesó, pero al mismo tiempo fue claro en precisar que actualmente no hay nada sentimental entre ellos: "Ya no nos hemos visto".

Las imagenes filtradas, en los que se aprecia a Axel Medina compartiendo con Cielo Fernández, volvieron a dar combustible a los rumores. Pese a que los dos protagonistas niegan cualquier tipo de relación, la cercanía entre la cantante de Corazón Serrano y el vocalista de La Única Tropical sigue siendo el centro de atención para sus fans.