¡No está lista! Melissa Paredes asegura que todavía no quiere tener hijos con Anthony Aranda

Melissa Paredes y Anthony Aranda estuvieron como invitados en 'Mande Quien mande', donde hablaron de su breve separación. Ahora, al retomar su relación, la pareja contó que no quieren tener hijos por el momento y aseguraron que prefieren disfrutar de su amor.

Como se recuerda, esta parejita se comprometió, el año pasado, durante un viaje al extranjero; sin embargo, hace un par de meses, revelaron que sus planes de boda se aplazarían un poco.

¿Tendrán hijos?

La actriz, Melissa Paredes, y el coreógrafo, Anthony Aranda, se mostraron más enamorados que nunca luego de anunciar, por todo lo alto, su reconciliación. Por ello, muchos pensaron que la pareja estaría pensando agrandar la familia, pero ellos comentaron que tienen otros planes.

Durante su conversación con María Pía Copello, la ex reina de belleza contó que el bailarín desea tener a su primer hijo, sin embargo, han optado por esperar un tiempo.

"Ambos quisiéramos. Anthony sí quiere tener su primer hijo, pero hemos decidido que vamos a esperar un poquito más, un par de años y ya bajó porque antes era 5 años", dijo la artista.

Asimismo, resaltó que, por ser mujer, a ella se le complica más el tema del embarazo, puesto que tendrá que lidiar con los síntomas y malestares. Además, recordó que sufre de hipotiroidismo, lo cual le dificultaría su recuperación.

"Aparte, él no va a tener que llevar la panza 9 meses, los antojos, (quien) se va a engordar, recuperar el cuerpo, no va a ser él, voy a ser yo. Con hipotiroidismo, te cuesta bajar", agregó en la dinámica de preguntas y respuestas.

¿Por qué terminó con Anthony Aranda?

Por otro lado, en medio de la entrevista, Melissa Paredes contó la razón por la que terminó su romance con Anthony Aranda. Explicó que, en algunas ocasiones, es saludable darse un tiempo en la relación.

"Ahora, en febrero, puedo decir que lo amo infinito y más. Te cuento algo, que a veces terminar, reaviva la llama, yo creo que sí. Con discusiones no aprenden, te lo quitas, nosotras (mujeres) hablamos por algo. Ahora soy radical. Tampoco nada grave", expresó.

Finalmente, Melissa Paredes aseguró que, por el momento, no piensa tener hijos con Anthony Aranda, porque no está preparada para enfrentar un segundo embarazo. Mencionó que, por el momento, no podría lidiar con el desgaste físico y emocional que provoca la gestación; por lo que ha conversado con su pareja para aplazarla por unos años.