¡No soportó! María Pía Copello CUADRÓ a Carlos Vílchez EN VIVO: "Ya tu chiste aburre"

María Pía Copello y Carlos Vílchez protagonizaron un incómodo momento durante la reciente emisión de su programa. Los presentadores de 'Mande Quién Mande' (MQM) tuvieron un peculiar intercambio de palabras, lo que originó que la conductora 'cuadre' a 'La Carlota' en vivo. ¿Qué fue lo que dijo?

La fricciones entre ambos conductores se ha vuelto habitual en el programa. En las últimas emisiones de MQM, el caricaturesco personaje de Carlos Vílchez le juega pesadas bromas a la ex animadora infantil, resaltando la edad que actualmente tiene.

Si bien María Pía restó importancia a tales comentarios, la última edición del show mostró un cambio rotundo en su reacción. Todo empezó cuando, en un segmento del programa, 'Carlota' se "preocupó" por su compañera, quien había descendido de una plataforma utilizada en el set.

"Pía, ¿estás bien? Te pregunto rapidito, ¿estás bien con ese sube y baja porque tus piernitas no te vayan a doler?", mencionó Vílchez, haciendo referencia nuevamente a la edad de la conductora.

Tras este comentario, Pía no tardó en reaccionar. Evidentemente incómoda, se tomó algunos momentos para dejar en claro que no piensa tolerar más bromas del humorista, destacando incluso que es menor que él.

"No, un ratito, necesito treinta segundos. Lo que pasa es que La Carlota está como que 'Pía, estás bien, estás vieja'. Digo, ¿47 años te parece que una persona no pueda hacer nada? Ya el chiste aburre. Tú tienes 57 y no te molesto con eso de 'vieja', jamás", sentenció.