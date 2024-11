¡No veas, Patricio! Luciana Fuster se luce de la mano con Juan Morelli en los Latin Grammy 2024

15/11/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo peruana, Luciana Fuster, deslumbró durante su presencia en los Latin Grammy 2024. No obstante, la ex de Patricio Parodi sorprendió a todos tras aparecer en compañía del compositor colombiano Juan Morelli. Tomados de la mano, ambos desataron una ola de rumores acerca de su posible relación amorosa, la cual hasta el momento mantiene en intriga a sus fanáticos.

¿Luciana y Morelli en romance?

Durante el after party la 25 edición de los premios a lo mejor de la música, ambos fueron vistos compartiendo un momento de complicidad. En un clip difundido en las redes sociales de Ric La Torre, se aprecia como Morelli toma de la mano a Fuster, mientras ambos se dirigen junto a otras personas hacia algún punto del evento.

Cabe resaltar que esta sería solo una muestra de lo cercano que estuvieron durante la velada. Fotografías publicadas en sus cuentas de Instagram darían cuenta de que ambos asistieron a la ceremonia juntos, ya que se ve como cada uno, por separado, compartió una instantánea a bordo de la limusina. Incluso, una de ellas, publicad por Fuster, muestra una aparente intervención de Morelli, por lo que aparece movida.

A esto se suma los últimos comentarios que ambos se han dedicado en sus publicaciones. Por ejemplo, un reciente post de Juan recibió un emoji de 'enamorado' por parte de la ex Miss Grand International, despertando las alertas del vínculo que ambos mantendrían en secreto.

Juan Morelli lanza misterioso mensaje tras velada con Luciana

En medio de los rumores de una posible relación, el compositor colombiano, popular por sus baladas y letras románticas, retomó su actividad en redes sociales. En tal situación, una historia publicada avivó las expectativas de este asunto, debido a que colocó un mensaje muy llamativo.

"No sé cómo pasó que en dos meses, de la nada, nos quisimos tanto", escribió Morelli, añadiéndole al mensaje los créditos a Joe Jonas y Ela Taubert, quienes interpretaron la canción '¿Cómo pasó?' durante la gala de los Latin Grammy.

¿Ya fue Patricio Parodi?

Esta insólita revelación pondría en jaque los rumores de una presunta cercanía entre Patricio Parodi y Luciana Fuster. Luego de su ruptura amorosa, ambos se mostraron muy distantes, al punto que evitaron a toda costa ser vinculados.

No obstante, Ignacio Baladán, amigo del 'Pato', dejó entrever que la ex pareja habría coincidido en un viaje a Colombia. No obstante, todo "se derrumbó", luego de que 'Lu' apareciera en EEG, y ante tal circunstancia, Parodi evitó cualquier tipo de diálogo con ella.

