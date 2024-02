¿Retiro definitivo? Luciana Fuster desconcierta a sus fanáticos al negarse participar en Miss Universo

Luciana Fuster sorprendió a todos sus seguidores durante una entrevista en televisión nacional donde dio a conocer las razones que la motivan a no seguir representando al Perú en un nuevo certamen de belleza internacional como el Miss Universo.

La actual Miss Grand International llegó al Perú y dio algunas declaraciones a Natalie Vértiz para el programa 'Estás en todas' y dar detalles sobre su vida privada, relación con Patricio Parodi y en especial, cuáles son sus principales actividades y proyectos artísticos que afrontará.

Ante las intrigas que tienen algunos de sus fanáticos sobre si sería la persona adecuada para ser representante del país en Miss Universo o Miss Mundo, la exintegrante de 'EEG' decidió responderles de forma contundente y clara, revelando que "volvería a los chimpunes".

"No, no está prohibido, pero no... Me retiro. Vuelvo a los chimpunes, dejo la corona, no me veo. Dicen que hay una frase de 'nunca digas nunca', pero realmente yo diría nunca", expresó Fuster.