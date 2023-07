¿Nuevo romance a la vista? Andrés Wiese es captado de la mano con misteriosa joven tras volver a Lima

Luego de vivir una corta temporada en España, Andrés Wiese regresó a Lima y sorprendió a muchos de sus seguidores tras ser captado en compañía de una misteriosa joven.

Lo que más llamó la atención es que ambos se encontraban en medio de una comprometedora situación, confirmando que el recordado 'Nicolás de las Casas' olvidó a la exmiss Perú, Janick Maceta, con quien mantuvo una relación durante el año 2022.

La periodista de espectáculos, Kathy Sheen, fue quien compartió las comprometedoras imágenes en las que se observa al actor tomado de la mano con una misteriosa mujer. Este video despertó inmediatamente la curiosidad de sus fanáticos, quienes creen que se trata de un nuevo romance, el cual dará que hablar.

"Él estaba pasando su fin de semana bien bonito y esta muchacha se le aferra, le agarra, no lo dejaba ir. Pero, ¿será que Andrés se ha dado una nueva oportunidad en el amor? ¿Será que ha abierto su corazoncito o es solo una amiguita? ", señaló la periodista al compartir las imágenes.

El pasado mes de julio, en la cuenta de TikTok de Instarándula se publicó un video en el se puede ver a Andrés Wiese, reconocido por su papel de Nicolás de las Casas en "Al fondo hay sitio", en un automóvil junto a una mujer, quienes muchos creyeron que era su nueva pareja.

"Cuando tú me digas y yo te diga, no hay confianza. A mí me encantan las cosas, tío, te lo juro de verdad que...", dijo la joven, quien de inmediato fue interrumpida por el artista peruano, quien cogió su rostro y la besó.