Olenka Zimmermann sobre crisis en Perú: "La delincuencia está orquestada por la izquierda"

¡Fuertes declaraciones! Olenka Zimmermann tuvo recientes declaraciones en donde se refirió a la actual crisis que atraviesa el Perú. La modelo y exconductora de televisión sugirió que el incremento de la delincuencia en nuestro país estaría siendo orquestada por el movimiento de la izquierda.

En una entrevista para el podcast 'Largo y tendido', el conductor Francisco de Piérola destacó que Zimmermann es alguien que "tiene menos pelos en la lengua" para criticar el 'progresismo'. Por tal motivo, fue consultada por la situación crítica que afecta a miles de peruanos, algo que derivó a una contundente respuesta de su parte.

"Soy diplomática cuando tengo que serlo (...) En estos momentos, esta delincuencia que tenemos, ha sido orquestada, no es gratuito, por la izquierda internacional . Maduro nos mandó a todos sus maleantes, estaba cantado. La Policía lo sabe (...) Todos saben que está orquestado por la izquierda", expuso en un inicio.

En tal sentido, sugirió que gran parte de la ciudadanía se ve motivada por este movimiento, y que por ello, muchos recriminan a la Policía. "Dentro del Congreso hay gente que ataca a la policía. Toda la izquierda ¿Por qué? Porque terminó con el terrorismo. Porque es la que los va a chapar a todos, cuando las leyes se lo permitan", añadió.

Asimismo, resaltó que este espectro político busca generar un ambiente caótico, por lo que no comparte en lo absoluto dicha forma de pensamiento. "La izquierda necesita el caos para existir. En un mundo feliz y correcto, la izquierda no existe, no se necesita", enfatizó.